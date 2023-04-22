Избиение военного в Хмельницком: суд решил не арестовывать священника УПЦ ПМ (фото)

По словам журналистов, обвиняемый в избиении Игорь Слободян отказался объяснять, почему скрывался от следствия. Его адвокат заявил, что все это время его подзащитный находился у него дома, поскольку боялся за безопасность своей семьи.

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В четверг, 20 апреля, Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения церковнослужителю УПЦ МП Игорю Слободяну, взяв его под личное обязательство. Об этом пишет портал "XМ-Инсайд".

В публикации говорится, что Слободяну вменяли избиение бывшего военнослужащего ВСУ Артура Ананьева на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком. Священнику объявили о подозрении по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как отмечают журналисты, 5 апреля по этой статье Слободяна объявили в розыск. Взирая на то, что священник уклонялся от вызовов в органы следствия, прокурор призывал поместить его под стражу, однако суд взял его под личное обязательство.

Суд решил не арестовывать Игоря Слободяна

Сообщается, что Игорь Слободян отказался давать комментарии СМИ касательно того, почему он скрывался от следствия. Во время судебного заседания его адвокат Роман Косюк заявил, что все это время его подзащитный пребывал у него дома, так как опасался за безопасность своих близких.

Адвокат Слободяна также указал на то, что священнослужитель добровольно пришел в полицию и в суд.

Напомним, что 2 апреля военнослужащий ВСУ Виктор Бурлик сообщил об избиении украинского военного священниками УПЦ МП в одной из церквей города Хмельницкий. Потерпевший Артур Ананьев ушел на фронт с началом полномасштабного вторжения РФ, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

В интервью 3 апреля Артур Ананьев рассказал, что священнослужители выкручивали ему руки, давали оплеухи и душили. Он отметил, что не рассчитывал на столь масштабный резонанс и отметил, что ему было приятно увидеть поддержку украинцев.

Мы также писали о том, что 4 апреля глава Хмельницкого областного совета Виолета Лабазюк провела пленарное заседание внеочередной сессии, на котором депутаты единогласно поддержали запрет УПЦ МП на территории региона.