"Пропаганда московских наемников": Хмельницкий облсовет запретил УПЦ МП (фото)

На заседании депутаты почтили память погибших в результате войны украинцев минутой молчания. По словам главы облсовета Виолетты Лабазюк, депутаты собрались для выражения позиции после инцидента с военным в хмельницком соборе.

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Сегодня, 4 апреля, глава Хмельницкого областного совета Виолета Лабазюк провела пленарное заседание внеочередной сессии, на котором депутаты единогласно поддержали запрет УПЦ МП на территории региона. Такое решение связано с инцидентом в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, когда избили защитника Украины. Об этом сообщила пресс-служба совета.

В пленарном заседании облсовета приняло участие 47 депутатов. Собравшиеся почтили память жертв войны, развязанной Россией, минутой молчания. Лабазюк заявила, что совет должен высказать свою позицию после "безнравственных событий" 2 апреля в местном храме УПЦ МП.

"Необходимость созыва сегодня внеочередного заседания сессии областного совета — это решение вопроса особого значения: нашей свободы, национальных интересов и сохранения целостности нашего государства. (…) Призываю депутатов к конструктивной и взвешенной работе и принять соответствующие решения, которые будут способствовать укреплению нашего единства, обеспечению свободы религиозных взглядов, а не пропаганде московских наемников", — обратилась к депутатам глава облсовета.

Также на заседании присутствовал представитель ПЦУ – архиерей Павел. Он подчеркнул, что украинцы сейчас борются за независимость своей страны и ее мирное будущее.

Фото: Хмельницкий областной совет Фото: Хмельницкий областной совет Фото: Хмельницкий областной совет Фото: Хмельницкий областной совет Фото: Хмельницкий областной совет Фото: Хмельницкий областной совет

Решение о запрете деятельности УПЦ МП в Хмельницкой области поддержали все депутаты. Органам местного самоуправления в облсовете рекомендуют провести инвентаризацию участков, которыми пользуется УПЦ МП.

"Этим решением предложено Президенту Украины определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как безотлагательный – для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины", — подчеркнула пресс-служба областного совета.

Напомним, 2 апреля в соцсетях военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык опубликовал видео из хмельницкой церкви. Священники УПЦ МП избили защитника Украины. Очевидцы утверждали, что конфликт спровоцировал сам Бурлык.

Сегодня, 4 апреля, в Хмельницком депутаты единогласно проголосовали за прекращение пользования УПЦ МП 13 земельными участками. Речь идет о всех участках, за которые могли проголосовать в облсовете.