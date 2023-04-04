"Пропаганда московських найманців": Хмельницька облрада заборонила УПЦ МП (фото)

На засіданні депутати вшанували пам’ять загиблих унаслідок війни українців хвилиною мовчання. За словами голови облради Віолети Лабазюк, депутати зібралися для висловлення позиції після інциденту з військовим у хмельницькому соборі.

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Сьогодні, 4 квітня, голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання позачергової сесії, на якому депутати одностайно підтримали заборону УПЦ МП на території регіону. Таке рішення пов’язане з інцидентом у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП, коли побили захисника України. Про це повідомила пресслужба ради.

У пленарному засіданні облради взяли участь 47 депутатів. Присутні вшанували пам’ять жертв війни, розв’язаної Росією, хвилиною мовчання. Лабазюк заявила, що рада має висловити свою позицію після "аморальних подій" 2 квітня у місцевому храмі УПЦ МП.

"Необхідність скликання сьогодні позачергового засідання сесії обласної ради — це розв’язання питання особливого значення: нашої свободи, національних інтересів і збереження цілісності нашої держави. (…) Закликаю депутатів до конструктивної й виваженої роботи та ухвалити відповідні рішення, які сприятимуть зміцненню нашої єдності, забезпеченню свободи релігійних поглядів, а не пропаганді московських найманців", — звернулась до депутатів голова облради.

Також на засіданні був присутній представник ПЦУ — архієрей Павло. Він наголосив, що українці нині борються за незалежність своєї країни та її мирне майбутнє.

Фото: Хмельницька обласна рада Фото: Хмельницька обласна рада Фото: Хмельницька обласна рада Фото: Хмельницька обласна рада Фото: Хмельницька обласна рада Фото: Хмельницька обласна рада

Рішення про заборону діяльності УПЦ МП у Хмельницькій області підтримали усі депутати. Органам місцевого самоврядування в облраді рекомендують провести інвентаризацію ділянок, якими користується УПЦ МП.

"Цим рішенням запропоновано Президентові України визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" як невідкладний — для його позачергового розгляду Верховною Радою України", — підкреслила пресслужба обласної ради.

Нагадаємо, 2 квітня у соцмережах військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик опублікував відео з хмельницької церкви. Священники УПЦ МП побили захисника України. Очевидці стверджували, що конфлікт спровокував сам Бурлик.

Сьогодні, 4 квітня, у Хмельницькому депутати одностайно проголосували за припинення користування УПЦ МП 13 земельними ділянками. Йдеться про усі ділянки, за які могли проголосувати в облраді.