У церкві УПЦ МП в Хмельницькому побили військового ЗСУ: подробиці скандалу (фото, відео)

У мережі з'явилося відео, як священники та їх помічники заламують руки військовому Артуру Ананьєву і виштовхують його з храму. Історія неоднозначна — поліція та очевидці стверджують, що боєць влаштував у храмі провокацію.

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Священники УПЦ МП побили українського військового в одній з церков міста Хмельницький. Відео інциденту опублікував у Facebook 2 квітня військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик.

За його твердженням, військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабної війни з РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону, отримав контузію і черепно-мозкову травму.

"Коли вся країна спостерігає за ситуацією в лаврі, він сам пішов у московський храм, щоб поставити запитання, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський Патріархат", — написав він.

На кадрах видно, як священники та їх помічники заламують руки військовому і виштовхують його з храму в коридор. Там його продовжують тримати, а військовий падає на підлогу. Парафіяни просили викликати поліцію.

Під час затримання Ананьєв сказав, що йому нічим дихати, але священник відповів йому так: "Та мені наср..ть, чого у тебе там немає (мається на увазі нестача повітря, — ред.)".

Далі військовий виходить на вулицю, на його обличчі видно сліди крові.

Артура Ананьєва затримали за статтею "дрібне хуліганство"

Частина парафіян церкви підтримали дії священників. Один із чоловіків говорив, що немає різниці між російською та українською церквами.

За інформацією Бурлика, до церкви приїхали поліцейські й затримали Ананьєва за ст. 173 (в адміністративному кодексі — дрібне хуліганство).

"Мені огидно що в моєму рідному місті му…ра кришують московський патріархат, коли по всій країні правоохоронці відкривають справи по держзраді московських по…в. Обличчя парафіян теж показане, всі спостерігали як мордували військового, який захищав Україну і ризикував своїм життям", — сказав Бурлик.

Побиття в церкві в Хмельницькому: чи міг військовий спровокувати конфлікт?

Варто підкреслити, що у відкритому доступі є фрагмент відео, на якому представлений факт бійки священників і військового. Що сталося до цього і хто почав скандал, достеменно невідомо.

Очевидці в Telegram-каналах пишуть, що військовий нібито облив священнослужителів водою і поліз до них з кулаками.

"Це було буквально 3 секунди, потім його відразу почали заспокоювати. Смішно спостерігати, як народ налаштовують один проти іншого за мовною чи релігійною приналежністю", — зазначили користувачі соцмереж.

Пізніше поліція Хмельницької області повідомила, як о 10:20 у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ на вулиці Володимирська, 113 під час богослужіння 26-річний чоловік почав конфлікт зі священником.

Під час проведення молитовної літургії, за даними поліції, він скинув зі столу на підлогу "Євангеліє" і перейшов до словесної перепалки зі священником, який читав літургію. Свідки викликали поліцейських.

В управлінні Нацполіції області додали, що за фактом побиття військовослужбовця відкрито кримінальне провадження стосовно священника за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

У соборі на запитання місцевих журналістів не відповіли. Очевидці інциденту підтвердили, що конфлікт спровокував саме військовий.

"Йшла служба. Зайшов військовий, або як говорила поліція при затриманні, можливо, він просто одягнув форму. Почав провокувати, лізти з руками до іншого батюшки, а цей чоловік захистив і хотів його просто вивести зі служби. І тут ця дівчина вмикає камеру і починає ось цю виставу "господи б'ють військового". Вони прийшли разом. Мій вітчим співає там (у церковному хорі — ред.). Каже, що це — чиста провокація", — зазначили парафіяни журналістам сайту vsim.ua.

Нагадаємо, що митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) 1 квітня засудили до 60 діб домашнього арешту, він зобов'язаний носити електронний браслет.

Намісника Лаври підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст.161 КК) і виправданні збройної агресії Росії (ст. 436 КК).

А сьогодні, 2 квітня, у Києво-Печерській Лаврі митрополит УПЦ МП Онуфрій влаштував богослужіння. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" ще 10 березня попередив про розірвання договору з УПЦ МП про використання нижньої лаври з 29 березня.