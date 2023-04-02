В церкви УПЦ МП в Хмельницком избили военного ВСУ: подробности скандала (фото, видео)

В сети появилось видео, как священники и их помощники заламывают руки военному Артуру Ананьеву и выталкивают его из храма. История неоднозначна — полиция и очевидцы утверждают, что боец устроил в храме провокацию.

Related video

Священники УПЦ МП побили украинского военного в одной из церквей города Хмельницкий. Видео инцидента опубликовал в Facebook 2 апреля военнослужащий ВСУ Виктор Бурлик.

По его утверждению, военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабной войны с РФ добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона, получил контузию и черепно-мозговую травму.

"Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат", — написал он.

На кадрах видно, как священники и их помощники заламывают руки военному и выталкивают его из храма в коридор. Там его продолжают держать, а военный падает на пол. Прихожане просили вызвать полицию.

Во время задержания Ананьев сказал, что ему нечем дышать, но священник ответил ему так: "Да мне наср..ть, чего у тебя там нет (имеется в виду нехватка воздуха, — ред.)".

Далее военный выходит на улицу, на его лице видны следы крови.

Артура Ананьева задержали по статье "мелкое хулиганство"

Часть прихожан церкви поддержали действия священников. Один из мужчин говорил, что нет разницы между российской и украинской церквями.

По информации Бурлика, к церкви приехали полицейские и задержали Ананьева по ст.173 (в административном кодексе — мелкое хулиганство).

"Мне противно что в моем родном городе мус…ра крышуют московский патриархат, когда по всей стране правоохранители открывают дела по госизмене московских по…в. Лицо прихожан тоже показано, все наблюдали как мордовали военного, который защищал Украину и рисковал своей жизнью", — заключил Бурлик.

Избиение в церкви в Хмельницком: мог ли военный спровоцировать конфликт?

Стоит подчеркнуть, что в открытом доступе имеется фрагмент видео, на котором представлен факт драки священников и военного. Что случилось до этого и кто начал скандал, доподлинно неизвестно.

Очевидцы в Telegram-каналах пишут, что военный якобы облил священнослужителей водой и полез к ним с кулаками.

"Это было буквально 3 секунды, потом его сразу начали успокаивать. Смешно наблюдать, как народ настраивают один против другого по языковой или религиозной принадлежности", — отметили пользователи соцсетей.

Позже полиция Хмельницкой области сообщила, как в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ на улице Владимирская, 113 во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

Во время проведения молитвенной литургии, по данным полиции, он сбросил со стола на пол "Евангелие" и перешел к словесной перепалке с читавшим литургию священником. Свидетели вызвали полицейских.

В управлении Нацполиции области добавили, что по факту избиения военнослужащего открыто уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В соборе на вопросы местных журналистов не ответили. Очевидцы инцидента подтвердили, что конфликт спровоцировал именно военный.

"Шла служба. Зашел военный, или как говорила полиция при задержании, возможно, он просто одел форму. Начал провоцировать, лезть с руками к другому батюшке, а этот мужчина защитил и хотел его просто вывести из службы. И здесь эта девушка включает камеру и начинает вот этот спектакль "господи бьют военного". Они пришли вместе. Мой отчим поет там (в церковном хоре – ред.). Говорит, что это — чистая провокация", – отметили прихожане сайту vsim.ua.

Напомним, что митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) 1 апреля приговорили к 60 суткам домашнего ареста, он обязан носить электронный браслет.

Наместника Лавры подозревают в разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УК) и оправдании вооруженной агрессии России (ст. 436 УК).

А сегодня, 2 апреля, в Киево-Печерской лавре митрополит УПЦ МП Онуфрий устроил богослужение. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" еще 10 марта предупредил о расторгжении договора с УПЦ МП об использовании Нижней лавры с 29 марта.