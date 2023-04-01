60 дней домашнего ареста: митрополиту УПЦ Павлу избрали меру пресечения

Как рассказали в пресс-службе Украинской православной церкви, суд передумал переносить заседание на 3 апреля и согласовал принудительный привод Павла (Лебедя) на заседание.

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Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата Павла (Лебедя) в виде 60 суток домашнего ареста. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Как рассказали ранее на официальном портале УПЦ, после объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание на 18:30.

Суд по делу митрополита УПЦ Павла

1 апреля сообщалось, что суд по избранию меры пресечения для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриарха) Павла (Лебедя) перенесли на понедельник, 3 апреля. Митрополит Павел пожаловался на плохое самочувствие. Судья предложил вызвать "скорую", но священнослужитель отказался. Перед этим адвокат митрополита запросил отвод судьи, но получил отказ.

Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу и обыски в Лавре

Фокус ранее сообщал, что утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Вместе утром сотрудники СБУ провели обыск в доме митрополита УПЦ Павла. Следственные мероприятия также происходили в 42-м корпусе Киево-Печерской Лавры. После этого митрополита Павла вызвали на допрос в СБУ. Причиной вручения подозрений называют критику настоятеля Лавры в адрес ПЦУ и Константинопольского патриархата.

Ранее, 30 марта, митрополит УПЦ Павел записал обращение к Владимиру Зеленскому. Священнослужитель пригрозил президенту "карой Господней" за решение выгнать монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.