60 днів домашнього арешту: митрополиту УПЦ Павлу обрали запобіжний захід, — нардеп

Як розповіли у прес-службі Української православної церкви, суд передумав переносити засідання на 3 квітня і погодив примусовий привід Павла (Лебедя) на засідання.

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Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Лебедя) у вигляді 60 діб домашнього арешту. Про це в суботу, 1 квітня, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Оновлено: Ряд ЗМІ, чиї кореспонденти присутні на засіданні, повідомили, що станом на 20:55 рішення суду ще не оголошено, засідання триває.

Як розповіли раніше на офіційному порталі УПЦ, після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання на 18:30.

Суд у справі митрополита УПЦ Павла

1 квітня повідомлялося, що суд з обрання запобіжного заходу для митрополита Української православної церкви (Московського патріарха) Павла (Лебедя) перенесли на понеділок, 3 квітня. Митрополит Павло поскаржився на погане самопочуття. Суддя запропонував викликати "швидку", але священнослужитель відмовився. Перед цим адвокат митрополита запросив відвід судді, але отримав відмову.

Підозра митрополиту УПЦ МП Павлу та обшуки в Лаврі

Фокус раніше повідомляв, що вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Зранку співробітники СБУ провели обшук у будинку митрополита УПЦ Павла. Слідчі заходи також відбувалися в 42-му корпусі Києво-Печерської Лаври. Після цього митрополита Павла викликали на допит до СБУ. Причиною вручення підозр називають критику настоятеля Лаври на адресу ПЦУ та Константинопольського патріархату.

Раніше, 30 березня, митрополит УПЦ Павло записав звернення до Володимира Зеленського. Священнослужитель пригрозив президенту "карою Господньою" за рішення вигнати ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.