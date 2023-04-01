Суд по делу митрополита УПЦ Павла перенесли: настоятелю Лавры стало плохо, — СМИ (фото)

Судья предлагал Павлу Лебедю вызвать скорую, но священнослужитель отказался. По информации журналистов, следующее заседание состоится в понедельник.

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Суд по избранию меры пресечение для митрополита Украинской православной церкви (Московского патриарха) Павла (Лебедя) перенесли на понедельник, 3 апреля. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил корреспондент "ТСН" из зала Швеченковского райсуда Киева.

Как отметили журналисты, митрополит Павел пожаловался на плохое самочувствие. Судья предложил вызвать "скорую", но священнослужитель отказался.

Следующее заседание состоится 3 апреля в 9:00.

Сообщается, что перед этим адвокат митрополита запросил отвод судьи, но получил отказ. Как передает "Суспільне", защита мотивировала свое ходатайство тем, что не имела достаточного времени на ознакомление с материалами дела. При этом митрополит Павел сказал в суде, что ему вручили подозрение с нарушениями и указали неверный адрес прописки.

Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу и обыски в Лавре

Фокус ранее сообщал, что утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

По данным СМИ, СБУ подозревает митрополита УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии со стороны России (ст. 436 УКУ).

Вместе утром сотрудники СБУ провели обыск в доме митрополита УПЦ Павла. Следственные мероприятия также происходили в 42-м корпусе Киево-Печерской Лавры. После этого митрополита Павла вызвали на допрос в СБУ. Причиной вручения подозрений называют критику настоятеля Лавры в адрес ПЦУ и Константинопольского патриархата.

Обыски проводили двухэтажном частном особняке, где, вероятно, проживает митрополит Павел. Внутри здания можно заметить дорогую отделку с позолотой. Также правоохранители заметили большую статуэтку в виде золотой рыбы, инкрустированной красными и синими камнями.

Напомним,1 апреля в СБУ рассказали о преступлениях митрополита УПЦ МП Павла. Следователи уверяют, что собрали много доказательств оскорбления чувств верующих, принижения других конфессий и высказываний в поддержку РФ.

Ранее, 30 марта, митрополит УПЦ Павел записал обращение к Владимиру Зеленскому. Священнослужитель пригрозил президенту "карой Господней" за решение выгнать монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.