Суд у справі митрополита УПЦ Павла перенесли: настоятелю Лаври стало зле, - ЗМІ (фото)

Суддя пропонував Павлу Лебедю викликати швидку, але священнослужитель відмовився. За інформацією журналістів, наступне засідання відбудеться в понеділок.

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Суд з обрання запобіжного заходу для митрополита Української православної церкви (Московського патріарха) Павла (Лебедя) перенесли на понеділок, 3 квітня. Про це в суботу, 1 квітня, повідомив кореспондент "ТСН" із зали Швеченківського райсуду Києва.

Як зазначили журналісти, митрополит Павло поскаржився на погане самопочуття. Суддя запропонував викликати "швидку", але священнослужитель відмовився.

Наступне засідання відбудеться 3 квітня о 9:00.

Повідомляється, що перед цим адвокат митрополита запросив відвід судді, але отримав відмову. Як передає "Суспільне", захист мотивував своє клопотання тим, що не мав достатнього часу на ознайомлення з матеріалами справи. При цьому митрополит Павло сказав у суді, що йому вручили підозру з порушеннями та вказали неправильну адресу прописки.

Підозра митрополиту УПЦ МП Павлу та обшуки в Лаврі

Фокус раніше повідомляв, що вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, СБУ підозрює митрополита УПЦ (МП) у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) і виправданні збройної агресії з боку Росії (ст. 436 ККУ).

Зранку співробітники СБУ провели обшук у будинку митрополита УПЦ Павла. Слідчі заходи також відбувалися в 42-му корпусі Києво-Печерської Лаври. Після цього митрополита Павла викликали на допит до СБУ. Причиною вручення підозр називають критику настоятеля Лаври на адресу ПЦУ та Константинопольського патріархату.

Обшуки проводили у двоповерховому приватному особняку, де, ймовірно, проживає митрополит Павло. Усередині будівлі можна помітити дороге оздоблення з позолотою. Також правоохоронці помітили велику статуетку у вигляді золотої риби, інкрустовану червоним і синім камінням.

Нагадаємо, 1 квітня в СБУ розповіли про злочини митрополита УПЦ МП Павла. Слідчі запевняють, що зібрали багато доказів образи почуттів вірян, приниження інших конфесій і висловлювань на підтримку РФ.

Раніше, 30 березня, митрополит УПЦ Павло записав звернення до Володимира Зеленського. Священнослужитель пригрозив президенту "карою Господньою" за рішення вигнати ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.