У Хмельницькому депутати одноголосно позбавили УПЦ МП 13 земельних ділянок

Окремо депутати звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність УПЦ МП в Хмельницькому, повідомляють ЗМІ.

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У Хмельницькому 4 квітня відбулася позачергова сесія міськради, на якій депутати одноголосно вирішили долю 13 земельних ділянок, якими користувалася УПЦ МП у місті. Право користування цими ділянками припинили. Про це повідомляє "Бабель".

Відповідне рішення народні обранці ухвалили одноголосно. На цей час 13 ділянок — це всі ділянки, за які можуть проголосувати депутати, але церков Московського патріархату в місті більше.

Крім цього депутати міськради Хмельницького ухвалили рішення про звернення до Верховної Ради України щодо заборони діяльності УПЦ (МП) та до Нацполіції щодо про проведення службового розслідування стосовно дій патрульних та факту побиття воєнного в одному із хмельницьких храмів.

Також депутати звернулися до СБУ ― з проханням перевірити усі храми Московського патріархату.

4 квітня у Хмельницькому запланована сесія облради, на якій мають розглянути питання зміцнення нацбезпеки у сфері релігійних організацій та звернутися до центральної влади з проханням розірвати договори оренди з УПЦ МП.

Побиття воєнного в храмі в Хмельницькому:

Нагадаємо, що 2 квітня священники УПЦ МП побили українського воєнного в одній з церков міста Хмельницький. Священник накинувся на воєнного, який поцікавився у нього, скільки ще має загинути людей, щоб парафіяни не ходили до московського патріархату В управлінні Нацполіції області за фактом побиття воєннослужбовця відкрили кримінальне провадження за ст. "хуліганство".

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що побиття воєннослужбовця у храмі слід розглядати як аргумент до повної заборони УПЦ на законодавчому рівні. Події у Києві навколо лаври та випадок у Хмельницькому він назвав "залізобетонним аргументом" до того, щоб нардепи ініціювали законодавчу заборону "ФСБешного гнізда".

У неділю, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького відбулася перша молитва українською мовою. Було зібрано 1235 підписів на користь переходу собору з УПЦ МП до ПЦУ, а головою обрали Юрія Смаля