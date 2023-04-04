В Хмельницком депутаты единогласно лишили УПЦ МП 13 земельных участков

Отдельно депутаты обратились в Верховную Раду с просьбой запретить деятельность УПЦ МП в Хмельницком, сообщают СМИ.

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В Хмельницком 4 апреля прошла внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты единогласно решили судьбу 13 земельных участков, которыми пользовалась УПЦ МП в городе. Право пользования этими участками было прекращено. Об этом сообщает "Бабель".

Соответствующее решение народные избранники приняли единогласно. В настоящее время 13 участков — это все участки, за которые могут проголосовать депутаты, но церквей Московского патриархата в городе больше.

Кроме этого, депутаты горсовета Хмельницкого приняли решение об обращении в Верховную Раду Украины о запрете деятельности УПЦ (МП) и в Нацполицию о проведении служебного расследования относительно действий патрульных и факте избиения военного в одном из хмельницких храмов.

Также депутаты обратились в СБУ с просьбой проверить все храмы Московского патриархата.

4 апреля в Хмельницком запланирована сессия облсовета, на которой должны рассмотреть вопрос укрепления нацбезопасности в сфере религиозных организаций и обратиться к центральным властям с просьбой расторгнуть договоры аренды с УПЦ МП.

Избиение военного в храме в Хмельницком:

Напомним, что 2 апреля с священниками УПЦ МП избили украинского военного в одной из церквей города Хмельницкий. Священник набросился на военного, который поинтересовался у него, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы прихожане не ходили в московский патриархат В управлении Нацполиции области по факту избиения военнослужащего открыли уголовное производство по ст. "хулиганство".

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что избиение военнослужащего в храме следует рассматривать как аргумент до полного запрета УПЦ на законодательном уровне. События в Киеве вокруг Лавры и случай в Хмельницком он назвал "железобетонным аргументом", чтобы нардепы инициировали законодательный запрет "ФСБшного гнезда".

В воскресенье, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого состоялась первая молитва на украинском языке. Было собрано 1235 подписей в пользу перехода собора с УПЦ МП в ПЦУ, а председателем избрали Юрия Смаля.