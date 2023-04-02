Избиение военного в Хмельницком: к храму пришли десятки людей, мэр потребовал запрета УПЦ МП (видео)

По информации соцсетей, около 50 человек уже на территории храма протестуют против священников московского патриархата. А мэр города Александр Симчишин требует повсеместного запрета "московской фсбешной агентуры в виде УПЦ МП".

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Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что избиение военнослужащего в храме следует рассматривать как аргумент к полному запрету УПЦ на законодательном уровне. Оба этом чиновник написал в Telegram.

"Московская фсбешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране", — написал он.

События в Киеве вокруг Лавры и случай с применением насилия в отношении военнослужащего в Хмельницком он назвал "железобетонным аргументом" к тому, чтобы нардепы инициировали законодательный запрет "фсбешного гнезда".

Симчишин упомянул о том, что в городском совете Хмельницкого пройдет внеочередная сессия, на которой будет прекращено пользование УПЦ всеми земельными участками на территории общины. С аналогичными инициативами выступят областной и районный советы.

В воскресенье утром, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе произошел скандал с участием военнослужащего Артура Ананьева и священника, который, по словам депутата местного облсовета Виктора Бурлыка, набросился на военного, поинтересовавшегося у священнослужителя о том, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы прихожане не ходили в учреждение московского патриархата.

Утверждается, что на опубликованном видео военнослужащий Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Он получил контузию и черепно-мозговую травму.

Военнослужащего задержали по подозрению в мелком хулиганстве, и также открыли производство в отношении религиозного деятеля по статье "хулиганство".

Ставший участникам скандала святой отец уже написал заявление в полицию.

"Заявление написали, конечно, тот батюшка, на которого было нападение, все оформлено", — сообщил один из служителей собора Александр Рыбчинский. По его утверждениям, мужчина в военной форме обливал водой диакона и выбил из его рук Евангелие.

Протесты против УПЦ в Хмельницком

В Telegram-канале "Украинская православная церковь", сообщается, что возле кафедрального собора Хмельницкого собралась толпа, "после провокации, которую устроил местный чиновник".

Протесты у собора в Хмельницком Протесты у собора в Хмельницком Протесты у собора в Хмельницком

"Около 50 сторонников ПЦУ и радикалов уже прорвались на территорию возле храма. Они толкают верующих и кричат "Долой московского попа!"" — говорится в публикации.

Что говорят в УПЦ МП?

Представители УПЦ МП после случая в храме в Хмельницком заявили, что "переодетый в военную форму мужчина совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого и сорвал Богослужение". Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии.

Напомним, что, несмотря на официальное постановление, митрополит УПЦ МП Онуфрий провел богослужение в Киево-Печерской Лавре.

В свою очередь, Шевченковский районный суд избрал для митрополита УПЦ Павла (в миру Петра Лебедя) меру пресечения в виде 60 дней домашнего ареста.