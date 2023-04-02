Побиття військового у Хмельницькому: до храму прийшли десятки людей, мер вимагає заборони УПЦ МП (відео)

За інформацією соцмереж, близько 50 осіб вже на території храму протестують проти священиків московського патріархату. А мер міста Олександр Симчишин вимагає повсюдної заборони "московської фбешної агентури у вигляді УПЦ МП".

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Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що побиття військовослужбовця у храмі слід розглядати як аргумент до повної заборони УПЦ на законодавчому рівні. Про це чиновник написав у Telegram.

"Московська фбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні", — йдеться в постi.

Події у Києві навколо Лаври та випадок із застосуванням насильства щодо військовослужбовця у Хмельницькому він назвав "залізобетонним аргументом" до того, щоб нардепи ініціювали законодавчу заборону "фсбешного гнізда".

Симчишин заявив, що у міській раді Хмельницького пройде позачергова сесія, на якій буде припинено користування УПЦ усіма земельними ділянками на території громади. З аналогічними ініціативами виступатимуть обласна та районна ради.

У неділю вранці, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі стався скандал за участю військовослужбовця Артура Ананьєва та священика, який, за словами депутата місцевої облради Віктора Бурлика, накинувся на військового, який поцікавився у священнослужителя про те, скільки ще має загинути людей, щоб парафіяни не ходили до московського патріархату.

Стверджується, що на опублікованому відео військовослужбовець Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону, де він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Військовослужбовця затримали за підозрою у дрібному хуліганстві, а також відкрили провадження щодо релігійного діяча за статтею "хуліганство".

Святий отець, який став учасником скандалу, вже написав заяву в поліцію.

"Заяву написали, звичайно, той батюшка, на якого був напад, все оформлено", — повідомив один із служителів собору Олександр Рибчинський. За його словами, чоловік у військовій формі обливав водою диякона і вибив з його рук Євангеліє.

Протести проти УПЦ у Хмельницькому

У Telegram-каналі "Українська православна церква" повідомляється, що біля кафедрального собору Хмельницького зібрався натовп "після провокації, яку влаштував місцевий чиновник".

Протести біля собору у Хмельницькому Протести біля собору у Хмельницькому Протести біля собору у Хмельницькому

"Близько 50 прихильників ПЦУ та радикалів вже прорвалися на територію біля храму. Вони штовхають віруючих та кричать "Геть московського попа!" — йдеться в публікації.

Що кажуть в УПЦ МП?

Представники УПЦ МП заявили, що "перевдягнений у військову форму чоловік здійснив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького та зірвав Богослужіння". Про це повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ із посиланням на прес-службу Хмельницької єпархії.

Нагадаємо, що, незважаючи на офіційну постанову, митрополит УПЦ МП Онуфрій провів богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

У свою чергу, Шевченківський районний суд обрав для митрополита УПЦ Павла (у миру Петра Лебедя) запобіжний захід у вигляді 60 днів домашнього арешту.