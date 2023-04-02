Собор УПЦ МП в Хмельницком перешел в Православную церковь Украины, — СМИ (фото)
По данным журналистов, были собраны 1 235 подписей в пользу перехода собора из УПЦ МП в ПЦУ. Главой избрали Юрия Смаля. В храме уже состоялось первое богослужение на украинском языке.
В воскресенье, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого состоялась первая молитва на украинском языке. Об этом сообщает Vsim.ua.
Отмечается, что были собраны 1 235 подписей в пользу перехода собора из УПЦ МП в ПЦУ, а главой избрали Юрия Смаля. Сообщается, что это часть процедуры для перехода собора в Православную церковь Украины.
Представители собрания получили ключи от храма, где планируется ревизия.
"Каждую минуту толпа прибывала. По состоянию на 18:30 на месте насчитали более 1 200 человек", — говорится в публикации. Было также много сотрудников полиции и военнослужащих.
Духовенство собора из УПЦ МП покинуло его территорию через запасной выход.
Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик в отметила, что правоохранители начато расследование в отношении священника, который применил силу к военному в соборе города Хмельницкий.
Напомним, что после избиения военного в храме в Хмельницком местный мэр потребовал повсеместного запрета УПЦ МП. События в Киеве, связанные с Лаврой, а также случай с применением насилия в отношении военнослужащего в Хмельницком он назвал аргументом в пользу того, чтобы депутаты Верховной Рады инициировали запрет "фсбешного гнезда".
Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре богослужение, вопреки постановлению. Небольшая группа верующих молилась под открытым небом, хотя шел дождь.