Собор УПЦ МП в Хмельницком перешел в Православную церковь Украины, — СМИ (фото)

По данным журналистов, были собраны 1 235 подписей в пользу перехода собора из УПЦ МП в ПЦУ. Главой избрали Юрия Смаля. В храме уже состоялось первое богослужение на украинском языке.

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В воскресенье, 2 апреля, в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого состоялась первая молитва на украинском языке. Об этом сообщает Vsim.ua.

Отмечается, что были собраны 1 235 подписей в пользу перехода собора из УПЦ МП в ПЦУ, а главой избрали Юрия Смаля. Сообщается, что это часть процедуры для перехода собора в Православную церковь Украины.

Представители собрания получили ключи от храма, где планируется ревизия.

Сбор подписей у храма

"Каждую минуту толпа прибывала. По состоянию на 18:30 на месте насчитали более 1 200 человек", — говорится в публикации. Было также много сотрудников полиции и военнослужащих.

Духовенство собора из УПЦ МП покинуло его территорию через запасной выход.

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик в отметила, что правоохранители начато расследование в отношении священника, который применил силу к военному в соборе города Хмельницкий.

Протесты возле храма в Хмельницком

Напомним, что после избиения военного в храме в Хмельницком местный мэр потребовал повсеместного запрета УПЦ МП. События в Киеве, связанные с Лаврой, а также случай с применением насилия в отношении военнослужащего в Хмельницком он назвал аргументом в пользу того, чтобы депутаты Верховной Рады инициировали запрет "фсбешного гнезда".

Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре богослужение, вопреки постановлению. Небольшая группа верующих молилась под открытым небом, хотя шел дождь.