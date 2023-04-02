Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Виселення УПЦ МП із Лаври

Собор УПЦ МП у Хмельницькому перейшов до Православної церкви України, — ЗМІ (фото)

Богослужіння, Свято-Покровський кафедральний собор,
Фото: Vsim | Богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького

За даними журналістів, було зібрано 1235 підписів на користь переходу собору з УПЦ МП до ПЦУ. Головою обрали Юрія Смаля. У храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою.

Related video

У неділю, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького відбулася перша молитва українською мовою. Про це повідомляє Vsim.ua.

Зазначається, що було зібрано 1235 підписів на користь переходу собору з УПЦ МП до ПЦУ, а головою обрали Юрія Смаля. Повідомляється, що це є частина процедури для переходу собору до Православної церкви України.

Представники зборів отримали ключі від храму, де планується ревізія.

Збір підписів біля храму Fullscreen
Збір підписів біля храму

"Кожної хвилини натовп прибував. Станом на 18:30 на місці нарахували понад 1 200 осіб", — йдеться в публікації. Було також багато співробітників поліції та військовослужбовців.

Духовенство собору з УПЦ МП залишило його територію через запасний вихід.

Прессекретарка Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що правоохоронці розпочато розслідування щодо священика, який застосував силу до військового у соборі міста Хмельницький.

Протести біля храму у Хмельницькому Fullscreen
Протести біля храму у Хмельницькому

Нагадаємо, що після побиття військового у храмі у Хмельницькому місцевий мер вимагав повсюдної заборони УПЦ МП. Події, пов'язані з Лаврою, а також випадок із застосуванням насильства щодо військовослужбовця у Хмельницькому він назвав аргументом на користь того, щоб депутати Верховної Ради ініціювали заборону "фсбешного гнізда".

Раніше повідомлялося, що митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі богослужіння всупереч постанові. Невелика група вірян молилася просто неба, хоча йшов дощ.