Собор УПЦ МП у Хмельницькому перейшов до Православної церкви України, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, було зібрано 1235 підписів на користь переходу собору з УПЦ МП до ПЦУ. Головою обрали Юрія Смаля. У храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою.

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У неділю, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького відбулася перша молитва українською мовою. Про це повідомляє Vsim.ua.

Зазначається, що було зібрано 1235 підписів на користь переходу собору з УПЦ МП до ПЦУ, а головою обрали Юрія Смаля. Повідомляється, що це є частина процедури для переходу собору до Православної церкви України.

Представники зборів отримали ключі від храму, де планується ревізія.

Збір підписів біля храму

"Кожної хвилини натовп прибував. Станом на 18:30 на місці нарахували понад 1 200 осіб", — йдеться в публікації. Було також багато співробітників поліції та військовослужбовців.

Духовенство собору з УПЦ МП залишило його територію через запасний вихід.

Прессекретарка Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що правоохоронці розпочато розслідування щодо священика, який застосував силу до військового у соборі міста Хмельницький.

Протести біля храму у Хмельницькому

Нагадаємо, що після побиття військового у храмі у Хмельницькому місцевий мер вимагав повсюдної заборони УПЦ МП. Події, пов'язані з Лаврою, а також випадок із застосуванням насильства щодо військовослужбовця у Хмельницькому він назвав аргументом на користь того, щоб депутати Верховної Ради ініціювали заборону "фсбешного гнізда".

Раніше повідомлялося, що митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі богослужіння всупереч постанові. Невелика група вірян молилася просто неба, хоча йшов дощ.