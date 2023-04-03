"Давали оплеухи, душили": боец ВСУ озвучил свою версию инцидента с УПЦ МП в Хмельницком

В пресс-службе УПЦ МП называют произошедшее в храме Хмельницкого провокацией. По словам свидетелей, во время литургии мужчина, одетый в военную форму, сбросил со стола Евангелие и начал словесный конфликт со священнослужителем.

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В понедельник, 3 апреля, бывший военнослужащий 19-го отдельного стрелкового батальона Артур Ананьев написал заявление в полицию касательно избиения в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе. Об этом пишет "Суспільне"

Экс-военнослужащий рассказал журналистам, что на данный момент проходит лечение и фиксирует побои.

По его словам, к людям, желающим перейти из УПЦ МП в ПЦУ приходили так называемые "титушки". Пожилые женщины пытались отговорить людей от смены конфессии и рассказывали им об "одном народе". В храм УПЦ МП он пришел во время воскресного богослужения.

"Я пришел на службу, посмотрел, постоял, послушал минут 10 и понял, что вообще ничего не меняется. Все как было, так и есть", — сказал Артур Ананьев.

Ананьев вспоминает, что после его вопроса о том, сколько должно еще погибнуть людей, чтобы украинцы перестали молится Московскому патриархату, на него набросился священнослужитель и еще несколько людей.

"Они выкручивали руки, давали оплеухи, душили. Делали все, что не должно было происходить в церкви", – рассказал бывший военнослужащий.

Артур Ананьев также сказал, что что не рассчитывал на столь масштабный резонанс и отметил, что ему было приятно увидеть поддержку соотечественников.

"Что касается извинений, мне очень понравилось, как сказал мой собрат Маэстро: Никому не нужны его извинения. Если он хочет просить извинений, он их будет просить на фронте", — заключил Артур Ананьев.

Избиение военного в церкви УПЦ МП: версия священников

В пресс-службе УПЦ МП утверждают, что произошедшее в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком является провокацией, которая направлена на "дестабилизацию военного положения в Украине и раскалывание украинского народа".

"Действия молодого человека, который одел военную форму, хотя и не имеет никакого отношения к военнослужащим (так он лично сообщил работникам полиции) провокационны, унижают форму украинского военного и прямо работают на российскую агрессию, дестабилизируя военное положение в Украине и раскалывая Украинский народ", — заявили в пресс-службе епархии.

Что говорят об инциденте в полиции

Представитель Управления патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук сообщила в комментарии изданию vsim.ua, свидетели событий в Свято-Покровском соборе вызвали правоохранителей, утверждая, что мужчина во время литургии сбросил со стола Евангелие и начал словесный конфликт со священнослужителем.

В управлении Нацполиции отметили, что следователи открыли уголовное производство в отношении священника по факту избиения военного. Что касается пострадавшего, что сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Напомним, что 3 апреля в одной из церквей города Хмельницкий священники УПЦ МП побили бывшего военного Артура Ананьева, который в начале полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем в составе 19-го стрелкового батальона. Сообщалось, что экс-военнослужащий получил контузию и черепно-мозговую травму.

Мы также писали о том, что 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого состоялась первая молитва на украинском языке. По данным СМИ, 1235 людей проголосовали за переход храма из УПЦ МП в ПЦУ.