"Давали ляпаси, душили": боєць ЗСУ озвучив свою версію інциденту з УПЦ МП у Хмельницькому

У пресслужбі УПЦ МП називають подію у храмі Хмельницького провокацією. За словами свідків, під час літургії чоловік, одягнений у військову форму, скинув зі столу Євангеліє та розпочав словесний конфлікт зі священнослужителем.

Related video

У понеділок, 3 квітня, колишній військовослужбовець 19-го окремого стрілецького батальйону Артур Ананьєв написав заяву до поліції щодо побиття у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі. Про це пише "Суспільне"

Колишній військовослужбовець розповів журналістам, що зараз проходить лікування та фіксує побої.

За його словами, до людей, які бажають перейти з УПЦ МП до ПЦУ, приходили так звані "тітушки". Літні жінки намагалися відмовити людей від зміни конфесії та розповідали їм про "один народ". До храму УПЦ МП він прийшов під час недільного богослужіння.

"Я прийшов на службу, подивився, постояв, послухав хвилин 10 і зрозумів, що взагалі нічого не змінюється. Все як було, так і є", — сказав Артур Ананьєв.

Ананьєв згадує, що після його питання про те, скільки має ще загинути людей, щоб українці перестали молитися Московському патріархату, на нього накинувся священнослужитель та ще кілька людей.

"Вони викручували руки, давали ляпаси, душили. Робили все, що не мало відбуватися в церкві", — розповів колишній військовослужбовець.

Артур Ананьєв також сказав, що не розраховував на такий масштабний резонанс і зазначив, що йому було приємно побачити підтримку співвітчизників.

"Щодо вибачень, мені дуже сподобалося, як сказав мій побратим Маестро: Нікому не потрібні його вибачення. Якщо він хоче просити вибачень, він їх проситиме на фронті", — підсумував Артур Ананьєв.

Побиття військового у церкві УПЦ МП: версія священників

У пресслужбі УПЦ МП стверджують, що те, що сталося у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому, є провокацією, яка спрямована на "дестабілізацію воєнного стану в Україні та розколювання українського народу".

"Дії хлопця, який одяг військову форму, хоча і не має жодного стосунку до військовослужбовців (так він особисто повідомив працівників поліції) провокаційні, принижують форму українського військового і прямо працюють на російську агресію, дестабілізуючи воєнний стан в Україні та розколюючи Український народ", — Заявили в пресслужбі єпархії.

Що говорять про інцидент у поліції

Представниця Управління патрульної поліції на Хмельниччині Вікторія Тимощук повідомила у коментарі виданню vsim.ua, свідки подій у Свято-Покровському соборі викликали правоохоронців, стверджуючи, що чоловік під час літургії скинув зі столу Євангеліє та розпочав словесний конфлікт зі священнослужителем.

В управлінні Нацполіції зазначили, що слідчі відкрили кримінальне провадження щодо священника за фактом побиття військового. Щодо потерпілого, то зараз вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що 3 квітня в одній із церков міста Хмельницький священики УПЦ МП побили колишнього військового Артура Ананьєва, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем у складі 19-го стрілецького батальйону. Повідомлялося, що ексвійськовослужбовець отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Ми також писали про те, що 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького відбулася перша молитва українською мовою. За даними ЗМІ, 1235 людей проголосували за перехід храму з УПЦ МП до ПЦУ.