Побиття військового у Хмельницькому: суд вирішив не заарештовувати священника УПЦ ПМ (фото)

За словами журналістів, обвинувачений у побитті Ігор Слободян відмовився пояснювати, чому ховався від слідства. Його адвокат заявив, що весь цей час його підзахисний був у нього вдома, оскільки боявся за безпеку своєї сім'ї.

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У четвер, 20 квітня, Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід церковнослужителю УПЦ МП Ігорю Слободяну, взявши його під особисте зобов'язання. Про це пише портал "XМ-Інсайд".

У публікації зазначається, що Слободяну ставили в провину побиття колишнього військовослужбовця ЗСУ Артура Ананьєва на території Свято-Покровського кафедрального собору в Хмельницькому. Священнику оголосили про підозру в частині 1 статті 125 Кримінального кодексу України (навмисне легке тілесне ушкодження).

Як зазначають журналісти, 5 квітня за цією статтею Слободяна оголосили у розшук. Зважаючи на те, що священник ухилявся від викликів до органів слідства, прокурор закликав помістити його під варту, проте суд узяв його під особисте зобов'язання.

Суд вирішив не заарештовувати Ігоря Слободяна

Повідомляється, що Ігор Слободян відмовився давати коментарі ЗМІ щодо того, чому він переховувався від слідства. Під час судового засідання його адвокат Роман Косюк заявив, що весь цей час його підзахисний перебував у нього вдома, бо боявся за безпеку своїх близьких.

Адвокат Слободяна також вказав на те, що священнослужитель добровільно прийшов до поліції та суду.

Нагадаємо, що 2 квітня військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомив про побиття українського військового священниками УПЦ МП в одній із церков міста Хмельницького. Потерпілий Артур Ананьєв пішов на фронт із початком повномасштабного вторгнення РФ, де отримав контузію та черепно-мозкову травму.

В інтерв'ю 3 квітня Артур Ананьєв розповів, що священнослужителі викручували йому руки, давали ляпаси та душили. Він зазначив, що не розраховував на такий масштабний резонанс і зазначив, що йому було приємно побачити підтримку українців.

Ми також писали про те, що 4 квітня голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання позачергової сесії, на якому депутати одноголосно підтримали заборону УПЦ МП на території регіону.