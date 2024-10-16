Бики, Ісус та український "Хлопчик-дзюркунчик": рієлтори знайшли "скарб" серед квартир (відео)

Креативні власники прикрасили розписом навіть стелю у туалеті. М’які меблі вони прикрили килимами, а на стіни розвісили картини.

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У Хмельницькому виставили на оренду квартиру з оригінальним інтер’єром. Оголошенням та фото житла поділився у соцмережах агент з нерухомості Володимир Гриник.

Житло розташоване у мікрорайоні Дубове на вулиці Козацькій. Квартира має чотири кімнати, а також кухню з газовою колонкою, окремі ванну та туалет. Власники просять за неї 5,5 тисячі гривень на місяць.

Фото квартири, яку виставили на оренду в Хмельницькому Фото: Соцмережi Фото квартири, яку виставили на оренду в Хмельницькому Фото: Соцмережi

Усі кімнати мебльовані. Вітальня, наприклад, обставлена кріслами та диваном, а також торшером, журнальним і журнальним столиком. Особливу атмосферу там створює те, що усі м’які меблі вкриті яскравими килимами, а стелю прикрашає зображення, ймовірно, янголів. Стіни приміщення теж розписані та увішані картинами, одна з яких нагадую всесвітньо відому "Мона Лізу".

В іншій кімнаті, в якій також стоїть накритий килимом диван, стіни очікувано увішані картинами. Оформлення ж стелі поєднало в собі зображення двох биків та Ісуса Христа, з носа якого висить люстра. Ближче інтер'єр житла показав рієлтор Ярослав Марчук.

У спальні з двома односпальними ліжками на одній стіні висить килим, а інші та стелю прикрашають розписи. Навіть двері туди розмальовані квітами, а ручка — різна дерев’яна.

Креативність власників не обійшла стороною навіть найменшу кімнату, в якій стоїть холодильник з парою стільців та старих дерев’яних шаф. Стелю там прикрашає біблійний сюжет, а на стіні намальований пейзаж з самотнім чоловіком поблизу озера в оточенні зелених дерев.

Для розпису стелі в туалеті власники обрали "тематичний" сюжет — авторську інтерпретацію "Хлопчика-дзюркунчика" серед беріз. У ванній кімнаті стеля біла, але на стінах під нею намальовані жіночі портрети з довгим русим волоссям, а поміж них — морські жителі, наприклад риби та восьминіг.

Нагадаємо, британець за допомогою металошукача розшукав рідкісну монету вартістю 322 тисячі гривень.

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