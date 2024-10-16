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Бики, Ісус та український "Хлопчик-дзюркунчик": рієлтори знайшли "скарб" серед квартир (відео)

Квартира, оренда квартири, розпис на стінах, розпис на стелі, інтер’єр, дизайн
Фото: Соцмережі | На місяць 4-кімнатна квартира, інтер'єр якої вражає, обійдеться в менш ніж 6 тисяч гривень

Креативні власники прикрасили розписом навіть стелю у туалеті. М’які меблі вони прикрили килимами, а на стіни розвісили картини.

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У Хмельницькому виставили на оренду квартиру з оригінальним інтер’єром. Оголошенням та фото житла поділився у соцмережах агент з нерухомості Володимир Гриник.

Житло розташоване у мікрорайоні Дубове на вулиці Козацькій. Квартира має чотири кімнати, а також кухню з газовою колонкою, окремі ванну та туалет. Власники просять за неї 5,5 тисячі гривень на місяць.

Квартира, оренда квартири, розпис на стінах, розпис на стелі, інтер’єр, дизайн Fullscreen
Фото квартири, яку виставили на оренду в Хмельницькому
Фото: Соцмережi
Квартира, оренда квартири, розпис на стінах, розпис на стелі, інтер’єр, дизайн Fullscreen
Фото квартири, яку виставили на оренду в Хмельницькому
Фото: Соцмережi

Усі кімнати мебльовані. Вітальня, наприклад, обставлена кріслами та диваном, а також торшером, журнальним і журнальним столиком. Особливу атмосферу там створює те, що усі м’які меблі вкриті яскравими килимами, а стелю прикрашає зображення, ймовірно, янголів. Стіни приміщення теж розписані та увішані картинами, одна з яких нагадую всесвітньо відому "Мона Лізу".

В іншій кімнаті, в якій також стоїть накритий килимом диван, стіни очікувано увішані картинами. Оформлення ж стелі поєднало в собі зображення двох биків та Ісуса Христа, з носа якого висить люстра. Ближче інтер'єр житла показав рієлтор Ярослав Марчук.

У спальні з двома односпальними ліжками на одній стіні висить килим, а інші та стелю прикрашають розписи. Навіть двері туди розмальовані квітами, а ручка — різна дерев’яна.

Креативність власників не обійшла стороною навіть найменшу кімнату, в якій стоїть холодильник з парою стільців та старих дерев’яних шаф. Стелю там прикрашає біблійний сюжет, а на стіні намальований пейзаж з самотнім чоловіком поблизу озера в оточенні зелених дерев.

Для розпису стелі в туалеті власники обрали "тематичний" сюжет — авторську інтерпретацію "Хлопчика-дзюркунчика" серед беріз. У ванній кімнаті стеля біла, але на стінах під нею намальовані жіночі портрети з довгим русим волоссям, а поміж них — морські жителі, наприклад риби та восьминіг.

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