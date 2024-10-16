Діти вважають страшним костюмом: найбільш татуйована мама в Британії ховається на Геловін (фото)

Мелісі Слоун заборонили відвідувати паб і церкву, вона не ходить на пляж і в продуктовий магазин. Щоб вийти на вулицю, жінці доводиться користуватися косметикою.

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У Мелісси Слоун з Кіддермінстера понад 800 татуювань по всьому тілу та обличчю. Хоча вона і любить свій боді-арт, він часто створює проблеми в її повсякденному житті, зокрема напередодні свята "усіх святих", пише видання The Sun.

Вона розповіла, що не може повною мірою насолодитися Геловіном зі своїми дітьми.

47-річна жінка скаржиться, що їй доводиться "ховатися в кущах", коли вона бере своїх сімох дітей із собою на традиційне випрошування солодощів, щоб нікого не налякати. У її власний будинок цього дня рідко хтось стукає у двері, оскільки діти бояться її зовнішності.

"Мені не потрібен костюм на Геловін — мої татуювання і так лякають дітей", — сказала Мелісса.

Мелісса Слоун і дитина

Мелісі не звикати ховати своє обличчя. Їй заборонили відвідувати місцевий паб і церкву, вона уникає ходити на пляж і носити бікіні, а також вважає за краще не ходити до продуктового магазину, тому що люди не залишають її в спокої. Тому більшу частину покупок продуктів робить її партнер.

Мелісса Слоун приховує обличчя під товстим шаром косметики

Ситуація настільки загострилася, що тепер, виходячи на вулицю, їй доводиться користуватися гримом, щоб приховати свої татуювання.

Попри негативний вплив татуювань на її життя, вона не шкодує, що зробила їх. Мелісі просто сумно, що вона змушена ховатися і приховувати справжню себе.

Нагадаємо, 21-річна модель OnlyFans Рейн Монро вирішила виділитися серед своїх "колег", набивши татуювання TRUMP на весь лоб.

Однак після хвилі хейту вона почала збирати гроші на видалення татуювання. Це процедура може коштувати до 5 тис. доларів.