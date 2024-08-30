Діти тікають у сльозах: блогер із рогами хоче побити рекорд із найбільших ніздрів (фото)

Джессі планує спочатку розтягти ніздрі, щоб вони стали якомога більшими, перш ніж наступного року потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Американка вже витратила на свій образ 15 000 доларів.

Related video

Джессі Кіркпатрік з Канзасу, яка позиціонує себе як небінарна особа, вже зробила три великі татуювання на обличчі, сім модифікацій тіла на мочках вух, язику, губах і ніздрях, а також 27 пірсингів і роги на лобі. Тепер же вона поставила собі за мету отримати найбільші у світі ніздрі, пише Mirror.

Такий вигляд мала Джессіка до втручань у своє обличчя

Рекорд Гіннесса з найдовшого носа належить покійному Мехмету Озюреку, який помер минулого року у віці 75 років. Його ніс був завдовжки 8,8 см. Наразі ще немає рекорду за найбільшими ніздрями, але Джессі хоче зробити їх якомога більшими, перш ніж поборотися за перемогу. Наразі вони становлять 27 мм.

Крім того, Джессіка, що володіє на цей час мочками вух діаметром 70 мм, збирається стати рекордсменом і в цьому виді модифікації тіла.

Джессіка розповіла, що її зовнішній вигляд зустрічався із осудливою реакцією в минулому, оскільки не всі її розуміють. Діти, зустрічаючи її, навіть тікали в сльозах.

Водночас образи, якими обсипають Джессіку, вже не зачіпають її, і єдиною проблемою, з якою вона стикається, є те, коли хтось намагається позбавити її свободи слова на підставі своїх упереджень. З решти вона просто сміється.

До слова, наразі Джессі вже витратила на свій образ 15 000 доларів.

Раніше Фокус показував, який вигляд має найбільш татуйована жінка у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про туристку, яка зробила красиве тату арабською мовою, не поцікавившись перекладом. Мандрівниця пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко.