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Вколов чорнило навіть в очі: чоловік витратив 70 тисяч доларів на татуювання всього тіла (фото)

Татуювання всього тіла, тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер
Фото: Instagram | Інфлюенсер Квест Ґалліфорд

Американцю Квесту Ґалліфорду знадобилося 6 років, щоб остаточно наважитися на цю процедуру.

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Інфлюенсер Квест Ґалліфорд із Лас-Вегаса (США) прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року, чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він учергове здивував своїх підписників у TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.

Американець розповів, що йому пофарбували обидва ока, вколовши чорнило під кон'юнктиву. Ця процедура обійшлася в 10 тисяч доларів (по 5 тисяч доларів за кожне очне яблуко) та була досить ризикованою для здоров’я.

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До того ж татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити. Через це чоловікові знадобилося 6 років, щоб остаточно наважитися на процедуру.

Квест згадує, що в день, коли він прийшов до салону в Техасі, було вкрай важко психологічно налаштуватися.

"Це, безумовно, вимагало великої психологічної підготовки. Є високий ризик, але й висока винагорода, тим більше, що я так довго хотів це зробити, і я все ще дуже задоволений результатом три роки по тому", – сказав він своїм підписникам у TikTok.

Татуювання всього тіла. тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер Fullscreen
Інфлюенсер Квест Ґалліфорд
Фото: Instagram
Татуювання всього тіла. тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер Fullscreen
Інфлюенсер Квест Ґалліфорд
Фото: Instagram

Своє перше татуювання інфлюенсер зробив у 2009 році — це був хрест на лівій стороні грудей із написом "Бог понад усе", а у 18 років він наважився "прикрасити" й обличчя.

Татуювання всього тіла. тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер Fullscreen
Ґалліфорд до масштабної трансформації
Фото: Instagram

"Коли я захопився татуюваннями, моя мама почала приходити в салон і відмовляти майстрів мене обслуговувати", — жартує блогер.

До речі, кілька татуювань Ґалліфорда символізують боротьбу з лімфомою Ходжкіна.

"У мене ріс великий лімфатичний вузол… Я нічого про це не думав. Упродовж шести місяців проходив курс хімієтерапії. Після цього почувався надлюдиною", — додає він.

Татуювання всього тіла. тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер Fullscreen
Татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити.
Фото: Instagram
Татуювання всього тіла. тату на очах, малюнки на тілі, косметичні процедури, аномалії, США, фото, блогер Fullscreen
Татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити.
Фото: Instagram

Підписники Ґалліфорда по-різному ставляться до його екстремальних татуювань. Дехто вважає це проявом мужності й оригінальності. Інші не розуміють, чому просто не одягати кольорові контактні лінзи замість складної й дорогої процедури.

  • "Ого, я не думаю, що змогла б встромити голку собі в око. Це, безумовно, вимагає певної мужності";
  • "Це круто, брате";
  • "Чому б просто не носити контактні лінзи?"

Сам Квест зупинятися на досягнутому не планує.

@questg.tv Reply to @billiebeever_ ♬ original sound - Quest Gulliford

Раніше Фокус писав про схожий випадок: дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі. Ана Стансковскі каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого.

Також ми розповідали про багатодітну маму з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.