Вколов чорнило навіть в очі: чоловік витратив 70 тисяч доларів на татуювання всього тіла (фото)

Американцю Квесту Ґалліфорду знадобилося 6 років, щоб остаточно наважитися на цю процедуру.

Related video

Інфлюенсер Квест Ґалліфорд із Лас-Вегаса (США) прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року, чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу. Нещодавно він учергове здивував своїх підписників у TikTok, зробивши ризиковане татуювання на очах.

Американець розповів, що йому пофарбували обидва ока, вколовши чорнило під кон'юнктиву. Ця процедура обійшлася в 10 тисяч доларів (по 5 тисяч доларів за кожне очне яблуко) та була досить ризикованою для здоров’я.

Важливо

Дівчина на першому побаченні дізналась, що в її обранця є ідентичне тату на пальці (фото)

До того ж татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити. Через це чоловікові знадобилося 6 років, щоб остаточно наважитися на процедуру.

Квест згадує, що в день, коли він прийшов до салону в Техасі, було вкрай важко психологічно налаштуватися.

"Це, безумовно, вимагало великої психологічної підготовки. Є високий ризик, але й висока винагорода, тим більше, що я так довго хотів це зробити, і я все ще дуже задоволений результатом три роки по тому", – сказав він своїм підписникам у TikTok.

Інфлюенсер Квест Ґалліфорд Фото: Instagram Інфлюенсер Квест Ґалліфорд Фото: Instagram

Своє перше татуювання інфлюенсер зробив у 2009 році — це був хрест на лівій стороні грудей із написом "Бог понад усе", а у 18 років він наважився "прикрасити" й обличчя.

Ґалліфорд до масштабної трансформації Фото: Instagram

"Коли я захопився татуюваннями, моя мама почала приходити в салон і відмовляти майстрів мене обслуговувати", — жартує блогер.

До речі, кілька татуювань Ґалліфорда символізують боротьбу з лімфомою Ходжкіна.

"У мене ріс великий лімфатичний вузол… Я нічого про це не думав. Упродовж шести місяців проходив курс хімієтерапії. Після цього почувався надлюдиною", — додає він.

Татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити. Фото: Instagram Татуювання на очах незворотне. Навіть якщо блогер захоче позбутися малюнків, то це неможливо зробити. Фото: Instagram

Підписники Ґалліфорда по-різному ставляться до його екстремальних татуювань. Дехто вважає це проявом мужності й оригінальності. Інші не розуміють, чому просто не одягати кольорові контактні лінзи замість складної й дорогої процедури.

"Ого, я не думаю, що змогла б встромити голку собі в око. Це, безумовно, вимагає певної мужності";

"Це круто, брате";

"Чому б просто не носити контактні лінзи?"

Сам Квест зупинятися на досягнутому не планує.

Раніше Фокус писав про схожий випадок: дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі. Ана Стансковскі каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого.

Також ми розповідали про багатодітну маму з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.