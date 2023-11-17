"Це божевілля": мама сімох дітей з 800 татуюваннями заборонила собі робити нові малюнки (фото)

Залежна від тату жінка не може влаштуватися на роботу через свою зовніжність, а потенційні роботодавці не можуть розгледіти її обличчя.

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Багатодітна мама з Британії Меліса Слоан — самопроголошена "тату-наркоманка", яка зазвичай робить по три татуювання на тиждень, наразі заборонила собі наносити чергову картинку, тому що завагітніла. Її історія з'явилася у виданні Mirror.

46-річна жінка захопилася тату в 20-річному віці. Відтоді вона встигла нанести 800 зображень на своє тіло. Щільним татуюванням вкрито і її обличчя. Проте з кожною черговою картинкою, її життя ускладнюється.

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Зокрема вона не може влаштуватися на роботу через зовнішність. В минулому Меліса працювала прибиральницею вбиралень, однак тепер їй не знайти роботу і там, оскільки потенційні роботодавці навіть не можуть розгледіти її обличчя, тож відмовляють матері сімох дітей.

"Це божевілля. Днями я ходила по магазинах — купувала шкільний одяг для своїх дітей. Це кошмар. Йду містом, а вони дивляться і тицяють на мене пальцями. Я думаю, чому вони це роблять, що з ними?.. Це жахливо", — жаліється жінка.

За її зізнанням, вона більше не любить шопінг.

Меліса Слоан зробила 800 тату на тілі

"Це суцільна драма. Чим більше татуювань я роблю, тим більше вони думають, що я виродка", — додає вона.

Також ентузіастку тату-мистецтва дратує, що таке ставлення суспільства до її зовнішності зачіпає і її дітей.

"Мамо, вони дивляться на тебе", — кажуть мої діти, коли ми разом йдемо вулицею. Я прошу, щоб не звертали уваги. Але це не допомагає. Мені навіть кажуть, що мої діти втечуть від мене, лише трішки підростуть", — розповідає Меліса.

Водночас негативне ставлення людей до пристрасті жінки не змусило її зупинитися. Це зробила восьма дитина, яка має народитися у Меліси.

Чому Меліса припинила робити тату

Хоча жінка каже, що діти люблять її малюнки, навіть граються з тимчасовими татуюваннями, від чергового зображення на тілі вона поки відмовилася.

"Не буду робити татуювання близько дев'яти місяців. Я можу, але не хочу. Я просто переживаю, що це зашкодить дитині. Я також відмовляюся від куріння, і алкоголю", — каже Меліса.

Зазначимо, згідно з дослідженнями, ризик, що хімічні речовини чорнила можуть вплинути на розвиток дитини на ранніх стадіях вагітності, зокрема під час першого триместру, дійсно є.

Тим часом інша жінка з Німеччини, а саме 56-річна бабуся майже повністю вкрила своє тіло татуюванням. Днями вона виклала свої знімки до і після того, як захопилася таким хобі.