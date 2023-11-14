56-річна бабуся майже повністю вкрила своє тіло татуюванням: знімки до і після (фото)

Керстін, тіло якої вкрите татуюваннями з ніг до голови, поділилася історичним знімком до модифікації. Дев’ять років тому вона ще не витратила 28 683 євро на свій екстремальний вигляд.

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Німкеня Керстін Трістан захопилася татуюванням 9 років тому. Наразі її тіло на 95% вкрито щільними малюнками, тож вона вирішила поділитися історичним знімком, як вона виглядала до екстремального хобі. Фото до і після вона опублікувала в Instagram.

56-річна Керстін Трістан почала розмальовувати своє тіло 9 років тому. Барвисті квіти, метелики та леопардовий принт — її улюблена тема. Все тіло жінки вкрите творами мистецтва, і вона регулярно влаштовує фотосесії, де демонструє складні малюнки.

Нещодавно Керстін дала змогу своїм підписникам побачити, який вона мала вигляд перед тим, як лягти під голку.

Жінка з татуюванням до і після татуювання

Якщо порівняти фото жінки до і після тату, від 2014-го та 2023 року, важко повірити, що це одна й та сама людина.

На першому зображенні Керстін посміхається на камеру без видимих татуювань і одягнена у більш скромному стилі. А через дев'ять років на нас дивиться цілком татуйована жінка із малюнками на руках, тілі, шиї та лобі. У неї також є кілька пірсингів, зокрема в носі та вухах.

Керстін Трістан до і після татуювання

Керстін полюбила і більш сміливий макіяж. Підписники німкені були приголомшені трансформацією.

"Твої татуювання — це вищий рівень краси. Чудово. Вочевидь, що твоя татуйована трансформація — найкраща твоя версія", — сказав один з підписників жінки.

Нагадаємо, Ана Стансковскі з Польщі після заяви про те, що нанесла татуювання у вигляді імені свого бойфреда на лобі, зізналася, що це був не зовсім вже відчайдушний крок з її боку.

Раніше повідомлялося, що Марсело Де Соуза Рібейро, якого вважають найбільш татуйованою людиною у світі, показав знімки до і після модифікації.