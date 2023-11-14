56-летняя бабушка почти полностью покрыла свое тело татуировками: снимки до и после (фото)

Керстин, тело которой покрыто татуировками с ног до головы, поделилась историческим снимком до модификации. Девять лет назад она еще не потратила 28 683 евро на свой экстремальный вид.

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Немка Керстин Тристан увлеклась татуировкой 9 лет назад. Сейчас ее тело на 95% покрыто плотными рисунками, поэтому она решила поделиться историческим снимком, как она выглядела до экстремального хобби. Фото до и после она опубликовала в Instagram.

56-летняя Керстин Тристан начала разрисовывать свое тело 9 лет назад. Красочные цветы, бабочки и леопардовый принт — ее любимая тема. Все тело женщины покрыто произведениями искусства, и она регулярно устраивает фотосессии, где демонстрирует сложные рисунки.

Недавно Керстин позволила своим подписчикам увидеть, как она выглядела перед тем, как лечь под иглу.

Женщина с татуировкой до и после татуировки

Если сравнить фото женщины до и после тату, от 2014-го и 2023 года, трудно поверить, что это один и тот же человек.

На первом изображении Керстин улыбается на камеру без видимых татуировок и одета в более скромном стиле. А через девять лет на нас смотрит вполне татуированная женщина с рисунками на руках, теле, шее и лбу. У нее также есть несколько пирсингов, в том числе в носу и ушах.

Керстин Тристан до и после татуировки

Керстин полюбила и более смелый макияж. Подписчики немки были поражены трансформацией.

"Твои татуировки — это высший уровень красоты. Замечательно. Очевидно, что твоя татуированная трансформация — лучшая твоя версия", — сказал один из подписчиков женщины.

Напомним, Ана Стансковски из Польши после заявления о том, что нанесла татуировку в виде имени своего бойфреда на лбу, призналась, что это был не совсем уж отчаянный шаг с ее стороны.

Ранее сообщалось, что Марсело Де Соуза Рибейро, которого считают самым татуированным человеком в мире, показал снимки до и после модификации.