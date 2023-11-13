Уродженка Польщі витатуювала ім'я бойфренда на лобі, потім зізналася, що це фейк (фото)

У новому ролику Ана Стансковскі розповіла правду, а відео за перші 24 години набрало понад 20 млн переглядів.

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Уродженка Польщі Ана Стансковскі після заяви про те, що нанесла татуювання у вигляді імені свого бойфреда на лобі, зізналася, що це був не зовсім вже відчайдушний крок з її боку. Вона пояснила, що за допомогою пранку вирішила дати людям урок. Про це вона розповіла у своєму новому відео, викладеному в TikTok.

Блогерка, яка живе на Балі, минулого тижня здивувала своїх 587 тисяч фоловерів татуюванням з ім'ям свого бойфренда Кевіна Фрешвотера, який, до слова, теж відомий інфлюенсер.

У новому ролику Ана розповіла правду, а відео за перші 24 години набрало понад 20 млн переглядів.

За її словами, ролик, присвячений новому "татуюванню", став вірусним.

"Усі великі соціальні платформи, газети, радіостанції говорили про мене. Усе, що я хочу сказати, то це те, що я шкодую, що зробила тату… але не це", — пояснила вона і почала стирати напис із чола, який, судячи з усього, було нанесено фломастером.

Ана Стансковскі

Вона пояснила, що тату не справжнє, а зробила вона його, щоб це послужило уроком усім молодим людям, які хочуть покрити своє тіло татуюваннями.

"Хочу, щоб усі знали, що шкодую, що зробила мої татуювання, ви теж можете шкодувати, що зробили свої, коли станете старшими", — сказала 26-річна блогерка, яка має татуювання на плечах, шиї, передпліччях, черевній порожнині та ногах.

Кевін Фрешвотер

За її словами, вона про все це шкодує і відчуває свою відповідальність висловитися і поділитися досвідом.

Нагадаємо, що раніше експерт у сфері татуювань розкритикував дівчину за напис на лобі. За словами Кевіна Пола, він одразу помітив, що тату фейкове.

Нагадаємо, що найбільш татуйована жінка Великої Британії, яка витратила 40 000 євро на бодіарт, показала, якою була раніше.

Раніше повідомлялося, що найбільш татуйована людина у світі показала знімки до і після модифікації.