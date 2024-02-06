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МирФан

Вколол чернила даже в глаза: мужчина потратил 70 тысяч долларов на татуировку всего тела (фото)

Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер
Фото: Instagram | Инфлюенсер Квест Галлифорд

Американцу Квесту Галлифорду понадобилось 6 лет, чтобы решиться на эту процедуру.

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Инфлюенсер Квест Галлифорд из Лас-Вегаса (США) прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.

Американец рассказал, что ему покрасили оба глаза, вколов чернила под конъюнктиву. Эта процедура обошлась в 10 тысяч долларов (по 5 тысяч долларов за каждое глазное яблоко) и была достаточно рискованной для здоровья.

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К тому же татуировка на глазах необратима. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать. Ему понадобилось 6 лет, чтобы окончательно решиться на процедуру.

Квест вспоминает, что в день, когда он пришел в салон в Техасе, было крайне трудно психологически настроиться.

"Это, безусловно, требовало большой психологической подготовки. Есть высокий риск, но и высокая награда, тем более, что я так долго хотел это сделать, и я все еще очень доволен результатом три года спустя", — сказал он своим подписчикам в TikTok.

Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер Fullscreen
Инфлюенсер Квест Галлифорд
Фото: Instagram
Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер Fullscreen
Инфлюенсер Квест Галлифорд
Фото: Instagram

Свою первую татуировку инфлюенсер сделал в 2009 году — это был крест на левой стороне груди с надписью "Бог превыше всего", а в 18 лет он решился "украсить" и лицо.

Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер Fullscreen
Галлифорд до масштабной трансформации
Фото: Instagram

"Когда я увлекся татуировками, моя мама начала приходить в салон и отговаривать мастеров меня обслуживать", — шутит блогер.

Кстати, несколько татуировок Галлифорда символизируют борьбу с лимфомой Ходжкина.

"У меня рос большой лимфатический узел… Я ничего об этом не думал. В течение шести месяцев проходил курс химиотерапии. После этого чувствовал себя сверхчеловеком", — добавляет он.

Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер Fullscreen
Татуировки на глазах необратимы. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать.
Фото: Instagram
Татуировки всего тела. тату на глазах, рисунки на теле, косметические процедуры, аномалии, США, фото, блогер Fullscreen
Татуировки на глазах необратимы. Даже если блогер захочет избавиться от рисунков, то это невозможно сделать.
Фото: Instagram

Подписчики Галлифорда по-разному относятся к его экстремальным татуировкам. Кто-то считает это проявлением мужества и оригинальности. Другие не понимают, почему просто не надевать цветные контактные линзы вместо сложной и дорогостоящей процедуры.

  • "Ого, я не думаю, что смогла бы воткнуть иглу себе в глаз. Это, безусловно, требует определенного мужества"
  • "Это круто, брат"
  • "Почему бы просто не носить контактные линзы?"

Сам Квест останавливаться на достигнутом не планирует.

@questg.tv Reply to @billiebeever_ ♬ original sound - Quest Gulliford

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