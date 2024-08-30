Дети убегают в слезах: блогер с рогами хочет побить рекорд по самым большим ноздрям (фото)

Джесси планирует сначала растянуть ноздри, чтобы они стали как можно больше, прежде чем в следующем году попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Американка уже потратила на свой образ 15 000 долларов.

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Джесси Киркпатрик из Канзаса, позиционирующая себя как небинарная особа, уже сделала три большие татуировки на лице, семь модификаций тела на мочках ушей, языке, губах и ноздрях, а также 27 пирсингов и рога на лбу. Теперь же она поставила себе за цель получить самые большие в мире ноздри, пишет Mirror.

Так выглядела Джессика до вмешательств в свое лицо

Рекорд Гиннесса по самому длинному носу принадлежит покойному Мехмету Озюреку, который умер в прошлом году в возрасте 75 лет. Его нос был длиной 8,8 см. В настоящее время еще нет рекорда по самым большим ноздрям, но Джесси хочет сделать их как можно больше, прежде чем побороться за победу. В настоящее время они составляют 27 мм.

Кроме того, Джессика, обладающая на данный момент мочками ушей диаметром 70 мм, собирается стать рекордсменом и в этом виде модификации тела.

Джессика рассказала, что ее внешний вид встречался с осуждающей реакцией в прошлом, поскольку не все ее понимают. Дети, встречая ее, даже убегали в слезах.

В то же время оскорбления, которыми осыпают Джессику, уже не трогают ее и единственной проблемой, с которой она сталкивается — это когда кто-то пытается лишить ее свободы слова на основании своих предубеждений. С остального она просто смеется.

К слову, на данный момент Джесси уже потратила на свой образ 15 000 долларов.

Ранее Фокус показывал, как выглядит самая татуированная женщина в мире.

Напомним, ранее мы писали о туристке, которая сделала красивое тату на арабском языке, не поинтересовавшись переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко.