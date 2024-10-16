Быки, Иисус и украинский "Писающий мальчик": риелторы нашли "сокровище" среди квартир (видео)

Креативные владельцы украсили росписью даже потолок в туалете. Мягкую мебель они прикрыли коврами, а на стены развесили картины.

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В Хмельницком выставили на аренду квартиру с оригинальным интерьером. Объявлением и фото жилья поделился в соцсетях агент по недвижимости Владимир Гриник.

Жилье расположено в микрорайоне Дубовое на улице Казацкой. Квартира имеет четыре комнаты, а также кухню с газовой колонкой, отдельные ванную и туалет. Владельцы просят за нее 5,5 тысячи гривен в месяц.

Фото квартиры, которую выставили на аренду в Хмельницком Фото: Соцсети Фото квартиры, которую выставили на аренду в Хмельницком Фото: Соцсети

Все комнаты меблированы. Гостиная, например, обставлена креслами и диваном, а также торшером, журнальным и журнальным столиком. Особую атмосферу там создает то, что вся мягкая мебель покрыта яркими коврами, а потолок украшает изображение, вероятно, ангелов. Стены помещения тоже расписаны и увешаны картинами, одна из которых напоминает всемирно известную "Мона Лизу".

В другой комнате, в которой также стоит накрытый ковром диван, стены ожидаемо увешаны картинами. Оформление же потолка соединило в себе изображение двух быков и Иисуса Христа, с носа которого висит люстра. Ближе интерьер жилья показал риелтор Ярослав Марчук.

В спальне с двумя односпальными кроватями на одной стене висит ковер, а остальные и потолок украшают росписи. Даже двери туда разрисованы цветами, а ручка — разная деревянная.

Креативность владельцев не обошла стороной даже самую маленькую комнату, в которой стоит холодильник с парой стульев и старых деревянных шкафов. Потолок там украшает библейский сюжет, а на стене нарисован пейзаж с одиноким мужчиной вблизи озера в окружении зеленых деревьев.

Для росписи потолка в туалете владельцы выбрали "тематический" сюжет — авторскую интерпретацию "Писающего мальчика" среди берез. В ванной комнате потолок белый, но на стенах под ним нарисованы женские портреты с длинными русыми волосами, а между ними — морские жители, например рыбы и осьминог.

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