Прокукурікав 90 разів за півтори години: 80-річного британця оштрафували через крики півня

Власник півня стверджував у суді, що його птах не кукурікав, а звуки, що заважали сусідам нібито були схожі на каркання. Щоб довести "злочин" службовці з охорони навколишнього середовища рахували кількість кукурікань півня.

80-річного Гарольда Брауна оштрафували на 200 фунтів стерлінгів після того, як сусіди поскаржилися на кукурікання його півня о 3 годині ночі. Про це пише The Guardian.

Півень Гарольда Брауна кукурікав раз на хвилину протягом півтори години. Виснажені мешканці сусідніх будинків поскаржилися на безперервне "кукурікання", яке зафіксували службовці з охорони навколишнього середовища.

Браун стверджував у суді, що звук був більше схожий на "каркання", ніж на традиційне кукурікання півника, але шестеро його сусідів розповіли у суді, що їм доводилося уникати частини свого будинку, щоб сховатися від "виразного" і "значного" кукурікання, яке лунало майже щоранку.

Власник півня заперечував ці докази і заявив, що проти нього існує "змова" як з боку мешканців, так і з боку місцевої районної ради.

Після того, як суддя визнав його винним у невиконанні припису про зниження рівня шуму, йому було присуджено штраф у розмірі 200 фунтів стерлінгів.

Проте ще цікавішим був той факт, що у Брауна раніше був інший півень, який також заважав сусідам і на якого вони скаржились. Проте він помер. Сусіди мали короткий час "спокою", після чого Браун придбав нового півня. Саме через цього нового півня чоловіка оштрафували.

Суд заслухав свідчення двох офіцерів з охорони навколишнього середовища, які відвідали адресу Брауна. Вони зафіксували, що півень прокукурікав близько 90 разів протягом півтори години.

Одна з сусідок, Барбара Крон, розповіла суду, що її неодноразово будила галаслива пташка, яка "постійно" порушувала її сон.

"Я часто страждаю від нападів мігрені, і часто, якщо ви страждаєте від нападу мігрені, і ви слухаєте, як кукурікає півень, це просто форма тортур", — сказала жінка.

Інша сусідка, Клер Палмер, розповіла суду, що їй доводилося уникати південної сторони свого будинку, щоб не чути шуму.

Браун не визнав себе винним за одним пунктом звинувачення — невиконання попередження про зниження рівня шуму, але суддя визнав його винним. Крім штрафу, йому було наказано сплатити 300 фунтів стерлінгів судових витрат і 80 фунтів доплати.

Нагадаємо, жінка з Франції також подала до суду на сусідів через півня.