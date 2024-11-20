Прокукарекал 90 раз за полтора часа: 80-летнего британца оштрафовали из-за криков петуха

Владелец петуха утверждал в суде, что его птица не кукарекала, а мешавшие соседям звуки якобы были похожи на карканье. Чтобы доказать "преступление" служащие по охране окружающей среды считали количество кукареканий петуха.

80-летнего Гарольда Брауна оштрафовали на 200 фунтов стерлингов после того, как соседи пожаловались на кукареканье его петуха в 3 часа ночи. Об этом пишет The Guardian.

Петух Гарольда Брауна кукарекал раз в минуту в течение полутора часов. Изможденные жители соседних домов пожаловались на непрерывное "кукареканье", которое зафиксировали служащие по охране окружающей среды.

Браун утверждал в суде, что звук был больше похож на "карканье", чем на традиционное кукареканье петушка, но шестеро его соседей рассказали в суде, что им приходилось избегать части своего дома, чтобы спрятаться от "отчетливого" и "значительного" кукареканья, которое раздавалось почти каждое утро.

Владелец петуха отрицал эти доказательства и заявил, что против него существует "заговор" как со стороны жителей, так и со стороны местного районного совета.

После того, как судья признал его виновным в невыполнении предписания о снижении уровня шума, ему был присужден штраф в размере 200 фунтов стерлингов.

Однако еще интереснее был тот факт, что у Брауна раньше был другой петух, который также мешал соседям и на которого они жаловались. Однако он умер. Соседи имели короткое время "покоя", после чего Браун приобрел нового петуха. Именно из-за этого нового петуха мужчину оштрафовали.

Суд заслушал показания двух офицеров по охране окружающей среды, которые посетили адрес Брауна. Они зафиксировали, что петух прокукарекал около 90 раз в течение полутора часов.

Одна из соседок, Барбара Крон, рассказала суду, что ее неоднократно будила шумная птичка, которая "постоянно" нарушала ее сон.

"Я часто страдаю от приступов мигрени, и часто, если вы страдаете от приступа мигрени, и вы слушаете, как кукарекает петух, это просто форма пытки", — сказала женщина.

Другая соседка, Клэр Палмер, рассказала суду, что ей приходилось избегать южной стороны своего дома, чтобы не слышать шума.

Браун не признал себя виновным по одному пункту обвинения — невыполнение предупреждения о снижении уровня шума, но судья признал его виновным. Помимо штрафа, ему было приказано уплатить 300 фунтов стерлингов судебных издержек и 80 фунтов доплаты.

Напомним, женщина из Франции также подала в суд на соседей из-за петуха.