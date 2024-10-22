Женщина подала в суд на соседей из-за петуха: что случилось

Истица пожаловалась сначала мэрии, а позже и суду, что ей мешает соседская птица. Похожий случай закончился тем, что 70-летнего владельца обязали положить кукуреканию конец.

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Жители города Бургуэн-Жалье во Франции должны появиться у соседки из-за жалобы соседки на их петуха Рикко. Об этом 21 октября сообщили в издании Oddity Central.

Заседание назначено на январь. Недовольная женщина заявила, что из-за Рикко имеет трудности с концентрацией и усталость слуха, а также недосыпает. Ей мешает кукареканье пернатого, мол, шум не стихает ни днем, ни ночью.

Владельцы 5-летней птицы с претензией не согласны. Они объяснили, что дверью курятника управляет автоматизированная система, поэтому двери открываются только в 8:30 зимой и в 9:00 летом. По их словам, Рикко кукарекает примерно 15 раз за 15 минут утром и еще несколько раз в течение дня. В 20:00 дверь в курятник закрывается.

"Получив петуха, мы сказали себе, что, чтобы не мешать соседям, позаботимся, чтобы двери в курятник открывались в 8:30. Тогда мы договорились открывать его в 9:00. Мы поняли, что зимой куры уже не несут яйца, потому что им нужен свет. Поэтому зимой мы открываем его в 8:30, а летом в 9:00", — рассказал Франк.

Он переехал с женой в Бургуен-Жалье 25 лет назад, чтобы насладиться более сельским образом жизни. Судебный иск удивил супругов. Сначала недовольная соседка пыталась добиться своего через мэрию, но у нее не получилось.

"Мы посетили всех соседей, мы знаем многих, потому что живем здесь 25 лет. Мы спросили их, не мешает ли им наш петух. Все те, с кем мы разговаривали, говорили, что петух их не беспокоит. И наоборот, хотели слышать, как поет петух", — подчеркнул владелец птицы.

Известно, что истица переехала в городок в 2021 году. Она настаивает, что кукареканье мешает ей наслаждаться садом и хорошо спать.

Судебный спор основывается на законе, принятом в 2021 году, "направленном на определение и защиту сенсорного наследия французского села". Владельцы утверждают, что живут в "среде, которая всегда была сельской". Соседка убеждена, что район уже не является сельской местностью.

"Как бы смешно ни звучал этот случай, во Франции это серьезное дело", — отметили в СМИ.

За последние годы такой случай — уже третий. Ранее иски касались петухов Карузо и Мориса, которые тоже громко пели. 70-летнего владельца Карузо суд обязал прекратить кукареканье, дав на это три месяца.

"Мое село теряет свой сельский характер. Продает свою душу и свою землю городской застройке. Это обидно", — заявлял мужчина.

Напомним, женщина потеряла отца и во время уборки обнаружила "зловещую записку". На листе, спрятанном в дальнем углу шкафа, было указано: "Не читай, если только не хочешь получить ответ".

Владелица паба напала на клиентку, которая спала с одеялом и подушкой за баром. Женщину пришлось госпитализировать из-за травм, а нападавшую арестовали.