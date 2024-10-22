"Не читай": дочь нашла зловещую записку и раскрыла секрет своего покойного папы (видео)

Дети могут узнать о неожиданных тайнах своих родителей после лет незнания. Одна жительница Техаса была шокирована странным "увлечением" своего папы, о чем узнала из найденной записки лишь после его смерти.

Related video

Женщина недавно потеряла отца и была обескуражена, когда во время уборки его дома обнаружила "зловещую" записку, которая могла содержать семейную тайну. Об этой истории пишут британские журналисты из издания Mirror.

Женщина с именем Тей из американского штата Техас рассказала, что нашла странную записку, написанную рукой ее отца. Сам кусок листа находился в дальнем заднем углу отцовского шкафа, на котором была надпись: "Не читай, если только не хочешь получить ответ".

Она отмечает, что это было странно для ее отца, поскольку он всегда был "откровенным" человеком, и не казался тем, кто прячет тайные заметки. Женщина добавляет, что ее отец был простым и обычным человеком, трудолюбивым и честным человеком. Она говорит, что такие секреты были "совершенно не в его характере".

Через мгновение женщина показала записку на камеру, а потом начала разворачивать ее. Тей казалось, что там содержится какой-то очень важный секрет, о котором даже ее отец не хотел никому говорить.

Однако когда она это сделала, то была поражена увиденным. Подозрительная записка содержала лишь подробные инструкции о том, как выиграть в игру, которая является основным блюдом ресторанов Cracker Barrel, что существует в южных штатах США с 1960-х годов. Записка содержала схему треугольной доски с номерами для каждого колышка, а также пошаговую инструкцию относительно того, какие колышки нужно двигать, чтобы выиграть в этой игре.

игра в сети ресторанов Cracker Barrel (фото: crackerbarrel.com)

Американка была несколько озадачена и раздражена таким поступком своего отца. В подписи к своему видео она написала, что это, скорее всего, "последняя шутка" отца над своей дочерью.

Комментаторы ролика были одновременно смущены и поражены этой запиской. Одни сказали, что написанное действительно их смутило, тогда как другие говорили, что были просто удивлены тем, что ее папе действительно удалось разгадать печально известную сложную головоломку.

Некоторые комментаторы с чувством юмора отнеслись к записке отца Тей. Один из бывших работников этой сети заведений написал, что шесть лет работал там и до сих пор не знает, "как победить в этой проклятой игре". Второй пользователь отметил, что эта информация является "важной" и видимо поэтому отец решил ее оставить для дочери, а третий откровенно просил сделать скриншот этой секретной стратегии, ведь она может "изменить жизнь".

Напомним, Фокус писал о недавно вскрытой 100-летней капсуле времени. В ней были газеты, Библия, копия Конституции и документа от апреля 1917 года, которым США объявили войну.

Также мы рассказывали о том, как выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну. Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные доказательства.