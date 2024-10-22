"Не читай": донька знайшла зловісну записку і розкрила секрет свого покійного тата (відео)

Діти можуть дізнатися про неочікувані таємниці своїх батьків після років незнання. Одна мешканка Техасу була шокована дивним "захопленням" свого тата, про що дізналася зі знайденої записки лише після його смерті.

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Жінка нещодавно втратила батька і була збентежена, коли під час прибирання його будинку "зловісну" записку, що могла містити сімейну таємницю. Про цю історію пишуть британські журналісти з видання Mirror.

Жінка з іменем Тей з американського штату Техас розповіла, що знайшла дивну записку, написану рукою її батька. Сам шматок аркуша знаходився в далекому задньому кутку батькової шафи, на якій був напис: "Не читай, якщо тільки не хочеш отримати відповідь".

Вона зазначає, що це було дивно для її тата, оскільки він завжди був "відвертим" чоловіком, який не здавався тим, хто ховає таємні нотатки. Жінка додає, що її батько був простою та звичайною людиною, працьовитим і чесним чоловіком. Вона говорить, що такі секрети були "абсолютно не в його характері".

За мить жінка показав записку на камеру, а потім почала розгортати її. Тей здавалося, що там міститься якийсь дуже важливий секрет, про який навіть її батьком не хотів нікому говорити.

Однак коли вона це зробила, то була вражена побаченим. Підозріла записка містила лише докладні інструкції про те, як виграти в гру, яка є основною стравою ресторанів Cracker Barrel. що існує в південних штатах США з 1960-х років. Записка містила схему трикутної дошки з номерами для кожного кілочка, а також покрокову інструкцію щодо того, які кілочки потрібно рухати, щоб виграти в цій грі.

гра в мережі ресторанів Cracker Barrel (фото: crackerbarrel.com)

Американка була дещо спантеличена та роздратована таким вчинком свого батька. У підписі до свого відео вона написала, що це, наймовірніше, "останній жарт" батька над своєю донькою.

Коментатори ролика були водночас збентежені та вражені цією запискою. Одні сказали, що написав дійсно їх збентежив, тоді як інші говорили, що були просто здивовані тим, що її татові справді вдалося розгадати сумнозвісну складну головоломку.

Деякі дописувачі з почуттям гумору поставитися до записки батька Тей. Один з колишніх працівників цієї мережі закладів написав, що шість років працював там і досі не знає, "як перемогти в цій клятій грі". Другий користувач відзначив, що ця інформація є "важливою" і певне тому батько вирішив її залишити для доньки, а третій відверто просив зробити скріншот цієї секретної стратегії, адже вона може "змінити життя".

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