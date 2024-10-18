Листи з минулого: 100-річна капсула часу розкрила старі секрети (відео)

Серед предметів були газети, Біблія, копія Конституції та документа від квітня 1917 року, яким США оголосили війну.

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Національний музей і меморіал Першої світової війни в Канзас-Сіті, штат Монако, розкрив капсулу часу 100-річної давності, в якій знаходилися газети і лист від президента Калвіна Куліджа. Про це пише UPI.

Капсула часу була зарита у башті Меморіалу Свободи 1924 року із вказівкою розкрити її через 100 років. Її було закладено на честь відкриття меморіалу.

Музей витягнув капсулу часу з пам'ятника влітку. Робітникам довелося прибрати 8-дюймовий шар вапняку і бетону.

За словами офіційних осіб, витяг також ускладнювався наявністю в контейнері нітратної плівки, яка, як відомо, легко запалюється.

Вміст капсули часу було розкрито під час церемонії в середу 16 жовтня. Серед предметів були копія Конституції США, газети, Біблія і копія оголошення війни США від квітня 1917 року. У коробці також зберігалися листи, зокрема один від президента Калвіна Куліджа і кілька від командувачів союзними військами, які були присутні на церемонії закладення Меморіалу Свободи 1921 року.

У капсулі часу також знайшли друкована форма газети Kansas City Star від 1 листопада 1921 року.

На мідній коробці було вигравірувано кілька підписів людей, яких чиновники не змогли ідентифікувати, але припускають, що вони були членами команди, яка зібрала капсулу часу.

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