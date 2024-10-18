Письма из прошлого: 100-летняя капсула времени раскрыла старые секреты (видео)

Среди предметов были газеты, Библия, копия Конституции и документа от апреля 1917 года, которым США объявили войну.

Related video

Национальный музей и мемориал Первой мировой войны в Канзас-Сити, штат Монако, вскрыл капсулу времени 100-летней давности, в которой находились газеты и письмо от президента Калвина Кулиджа. Об этом пишет UPI.

Капсула времени была зарыта в башне Мемориала Свободы в 1924 году с указанием вскрыть ее через 100 лет. Она была заложена в честь открытия мемориала.

Музей извлек капсулу времени из памятника летом. Рабочим пришлось убрать 8-дюймовый слой известняка и бетона.

По словам официальных лиц, извлечение также осложнялось наличием в контейнере нитратной пленки, которая, как известно, легко воспламеняется.

Содержимое капсулы времени было раскрыто во время церемонии в среду 16 октября. Среди предметов были копия Конституции США, газеты, Библия и копия объявления войны США от апреля 1917 года. В коробке также хранились письма, в том числе одно от президента Калвина Кулиджа и несколько от командующих союзными войсками, которые присутствовали на церемонии закладки Мемориала Свободы в 1921 году.

В капсуле времени также нашли печатная форма газеты Kansas City Star от 1 ноября 1921 года.

На медной коробке было выгравировано несколько подписей людей, которых чиновники не смогли идентифицировать, но предполагается, что они были членами команды, собравшей капсулу времени.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну. Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные улики.

Также стало известно, что дедушка спустя 70 лет опустошил копилку. Пожилой мужчина долгие годы собирал мелочь в большой стеклянной банке. Недавно он разрешил своим родственникам подсчитать ее содержимое.