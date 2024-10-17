"Нашли выход случайно": украинский параатлет рассказал, как заблудился в парижском метро

Метро в столице Франции очень узкое и многоуровневое, рассказал Евгений Коринец. Выйти оттуда помогла совершенно случайно встреченная переводчица из посольства.

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Ветеран Вооруженных сил Украины, боевой медик Евгений Коринец, потерявший ногу в результате ранения под Бахмутом весной прошлого гола, приехал на Паралимпиаду во Франции в составе сборной Украины по волейболу сидя и заблудился в парижском метро. О своем приключении в подземке спортсмен рассказал изданию NV.

После окончания соревнований команда решила посмотреть Лувр, куда добирались на подземке и в которой умудрились заблудиться, не найдя выход со станции. Коринец вспоминает, что выбраться оттуда помогла случайность.

"Нашли выход случайно, как-то так случилось, что когда мы по нему блуждали и слонялись, то встретили женщину, которая работала переводчиком в посольстве Франции в Киеве. Мы случайно наткнулись на нее, хором спросили, как нам выйти, она объяснила и мы пошли дальше", — рассказал Евгений.

Евгений Коринец в Париже Фото: instagram.com/korineczheka

По его словам, это самое запутанное метро в мире, оно очень узкое, не такое, как в Киеве.

"В нашем ты вышел из вагона, у тебя ступеньки наверх и ты выходишь наверх. А там ступеньки наверх, но ты выходишь вниз, вот такой прикол. Там все узенькое, когда ты выходишь из вагона, то видишь разветвление, например, вправо и влево, и все поднимаются вверх. Проходишь несколько метров, то уже все опускаются вниз. И вот так мы вверх-вниз блуждали, но хорошо, что вышли", — смеется участник Паралимпиады, добавив, что приключения в общественном транспорте получились веселые.

Позже параатлет узнал, что в этом метро целых семь уровней.

"Суспільне" отмечает, что еще до войны Евгений Коренец профессионально занимался волейболом, представляя Черняховский район Житомирской области.

Когда он потерял ногу и прошел реабилитацию, его пригласил в команду тренер-преподаватель Анатолий Денисовец". И уже в составе сборной Евгений завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх-2024.

Паралимпиада проходила в Париже с 28 августа по 8 сентября. Сборную Украины на Играх представляли 140 спортсменов, которые соревновались в 17 из 22 паралимпийских видов спорта — это рекорд в истории нашей страны.

После завершения Паралимпиады-2024 на счету "сине-желтых" 82 медали — из них 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых.