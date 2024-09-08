Завершение Паралимпиады-2024 : Украина заняла 7 место в общем зачете (фото)

Украинские параолимпийцы по количеству медалей обошли Францию, Японию и Австралию и уступили Китаю, США, Италии и Бразилии.

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В Париже завершилась Паралимпиада-2024. В последний день соревнований украинские параолимпийцы завоевали 3 медали и в общем зачете заняли 7 место среди команд. Об этом сообщается на сайте Паралимпиады.

На счету "сине-желтых" 82 медали — из них 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовых.

Медальный зачет Паралимпиады-2024:

1. Китай — 220 (94 золотые медали + 76 серебряных + 50 бронзовых);

2. Великобритания — 124 (49 + 44 + 31);

3. США — 105 (36 + 42 + 27);

4. Нидерланды — 56 (27 + 17 + 12);

5. Бразилия — 89 (25 + 26 + 38);

6. Италия — 71 (24 + 15 + 32);

7. Украина — 82 (22 + 28 + 32);

8. Франция — 75 (19 + 28 + 28);

9. Австралия — 63 (18 + 17 + 28);

10. Япония — 41 (14 + 10 + 17).

В последний день Паралимпиады спортсмены Украины не остались без медалей — они завоевали одно золото и два серебра.

Владислав Епифанов в финале гребли на байдарках и каноэ финишировал первым на дистанция 200 м в классе VL3. Для 25-летнего Епифанова Паралимпиада-2024 является дебютной в карьере. К ней он подошел в статусе чемпиона мира 2023 и 2024 годов.

Владислав Епифанов Getty Images/Global Images Ukraine

Марина Мажула финишировала второй в заезде байдарки-одиночки на 200 м (класс KL1). В финальном заезде украинка стартовала еще с 7 спортсменками, среди которых была и чемпионка Токио-2020 — немка Эдина Мюллер. В результате Мажула заняла вторую позицию, уступив лишь представительнице Чили Екатерине Воллерман — одной секундой.

Марина Мажула Getty Images/Global Images Ukraine

Антон Крюков стал серебряным призером в пауэрлифтинге (весовая категория свыше 107 кг). Крюков завоевал серебро в пауэрлифтинге в категории до 107 кг, взяв вес 251 кг. Золото Паралимпиады завоевал иранец Ахмад Аминзаде (258 кг), а бронза досталась Акакию Джинчарадзе из Грузии (250 кг). Крюков принес Украине первую в истории серебряную медаль в пауэрлифтинге на Паралимпийских играх. Антон Крюков завоевал для страны последнюю медаль на этой Паралимпиаде.

Антон Крюков Getty Images/Global Images Ukraine

Напомним, что на Параолимпиаде индийская спортсменка Шитал Деви без рук удивила точным выстрелом ногами. Девушка и ее тренер разработали специальную тактику стрельбы — она держит лук ногами, плечом и подбородком.