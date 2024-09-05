На Параолимпиаде индийская спортсменка без рук поразила точным выстрелом ногами (видео)

Шитал начала заниматься стрельбой 3 года назад и за это время уже смогла получить немало наград.

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На Параолимпийских играх, которые проходят в Париже, зрителей поразила 17-летняя спортсменка из Индии Шитал Деви на соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин. Девушка, которая не имеет рук, попала в "десятку" ногами. Видео меткого выстрела распространили в сети.

Шитал Деви родилась с фокомиелией — врожденным пороком верхних или нижних конечностей. В 2021 году она начала заниматься стрельбой из лука, а уже через 11 месяцев после начала тренировок девушка приняла участие в Азиатских параолимпийских играх-2022, где завоевала золото в индивидуальной и серебро — в женском парном разряде.

Девушка и ее тренер разработали специальную тактику стрельбы — она держит лук ногами, плечом и подбородком.

На Параолимпиаде в Париже Шитал Дэви смогла покорить публику одним из своих выстрелов ногами. Она попала прямо в "десятку", чем вызвала бурю оваций и аплодисментов.

Напомним, что турецкий олимпийский стрелок Юсуф Дикеч стал популярным в соцсетях благодаря неординарному выступлению на соревновании. Дикеч пришел на выступление без специальных ушных затычек и очков. Он держал руку в кармане и казался удивительно спокойным. Такое непринужденное отношение не осталось незамеченным.