На Параолімпіаді індійська спортсменка без рук здивувала влучним пострілом ногами (відео)

Шитал почала займатися стрільбою 3 роки тому і за цей час вже змогла здобути чимало нагород.

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На Параолімпійський іграх, які тривають у Парижі, глядачів здивувала 17-річна спортсменка з Індії Шитал Деві на змаганнях зі стрільби із лука серед жінок. Дівчина, яка не має рук, поцілила у "десятку" ногами. Відео влучного пострілу поширили в мережі.

Шитал Деві народилася з фокомієлією — вродженою вадою верхніх або нижніх кінцівок. У 2021 році вона почала займатися стрільбою з лука, а вже за 11 місяців після початку тренувань дівчина взяла участь в Азійських параолімпійських іграх-2022, де здобула золото в індивідуальній та срібло — у жіночому парному розряді.

Дівчина та її тренер розробили спеціальну тактику стрільби — вона тримає лук ногами, плечем та підборіддям.

На Параолімпіаді у парижі Шитал Деві змогла підкорити публіку одним зі своїх пострілів ногами. Вона влучила просто у "десятку", чим викликала бурю овацій та аплодисментів.

Нагадаємо, що турецький олімпійський стрілець Юсуф Дікеч став популярним у соцмережах завдяки неординарному виступу на змаганні. Дікеч прийшов на виступ без спеціальних вушних затичок та окулярів. Він тримав руку у кишені та здавався дивовижно спокійним. Таке невимушене ставлення не залишилося непоміченим.