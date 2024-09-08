Завершення Паралімпіади-2024 : Україна посіла 7 місце у загальному заліку (фото)
Українські паралімпійці за кількістю медалей обійшли Францію, Японію та Австралію та поступилися Китаю, США, Італії та Бразилії.
В Парижі завершилася Паралімпіада-2024. В останній день змагань українські параолімпійці здобули 3 медалі і в загальному заліку посіли 7 місце серед команд. Про це повідомляють на сайті Паралімпіади.
На рахунку "синьо-жовтих" 82 медалі — з них 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзових.
Медальний залік Паралімпіади-2024:
1. Китай — 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових);
2. Велика Британія — 124 (49 + 44 + 31);
3. США — 105 (36 + 42 + 27);
4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12);
5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38);
6. Італія – 71 (24 + 15 + 32);
7. Україна – 82 (22 + 28 + 32);
8. Франція – 75 (19 + 28 + 28);
9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28);
10. Японія — 41 (14 + 10 + 17).
В останній день Паралімпіади спортсмени України не залишилися без медалей — вони здобули одне золото і два срібла.
Владислав Єпіфанов у фіналі веслування на байдарках і каное фінішував першим на дистанція 200 м у класі VL3. Для 25-річного Єпіфанова Паралімпіада-2024 є дебютною у кар'єрі. До неї він підійшов у статусі чемпіона світу 2023 та 2024 років.
Марина Мажула фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). У фінальному заїзді українка стартувала ще з 7 спортсменками, серед яких була і чемпіонка Токіо-2020 – німкеня Едіна Мюллер. У результаті Мажула зайняла другу позицію, поступившись лише представниці Чилі Катерині Воллерман – однією секундою.
Антон Крюков став срібним призером у паверліфтингу (вагова категорія понад 107 кг). Крюков завоював срібло у пауерліфтингу у категорії до 107 кг, взявши вагу 251 кг. Золото Паралімпіади виборов іранець Ахмад Амінзаде (258 кг), а бронза дісталася Акакію Джинчарадзе з Грузії (250 кг). Крюков приніс Україні першу в історії срібну медаль у пауерліфтингу на Паралімпійських іграх. Антон Крюков завоював для країни останню медаль на цій Паралімпіаді.
Нагадаємо, що на Параолімпіаді індійська спортсменка Шитал Деві без рук здивувала влучним пострілом ногами. Дівчина та її тренер розробили спеціальну тактику стрільби — вона тримає лук ногами, плечем та підборіддям.