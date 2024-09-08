Завершення Паралімпіади-2024 : Україна посіла 7 місце у загальному заліку (фото)

Українські паралімпійці за кількістю медалей обійшли Францію, Японію та Австралію та поступилися Китаю, США, Італії та Бразилії.

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В Парижі завершилася Паралімпіада-2024. В останній день змагань українські параолімпійці здобули 3 медалі і в загальному заліку посіли 7 місце серед команд. Про це повідомляють на сайті Паралімпіади.

На рахунку "синьо-жовтих" 82 медалі — з них 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзових.

Медальний залік Паралімпіади-2024:

1. Китай — 220 (94 золоті медалі + 76 срібних + 50 бронзових);

2. Велика Британія — 124 (49 + 44 + 31);

3. США — 105 (36 + 42 + 27);

4. Нідерланди – 56 (27 + 17 + 12);

5. Бразилія – 89 (25 + 26 + 38);

6. Італія – 71 (24 + 15 + 32);

7. Україна – 82 (22 + 28 + 32);

8. Франція – 75 (19 + 28 + 28);

9. Австралія – 63 (18 + 17 + 28);

10. Японія — 41 (14 + 10 + 17).

В останній день Паралімпіади спортсмени України не залишилися без медалей — вони здобули одне золото і два срібла.

Владислав Єпіфанов у фіналі веслування на байдарках і каное фінішував першим на дистанція 200 м у класі VL3. Для 25-річного Єпіфанова Паралімпіада-2024 є дебютною у кар'єрі. До неї він підійшов у статусі чемпіона світу 2023 та 2024 років.

Владислав Єпіфанов Getty Images/Global Images Ukraine

Марина Мажула фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). У фінальному заїзді українка стартувала ще з 7 спортсменками, серед яких була і чемпіонка Токіо-2020 – німкеня Едіна Мюллер. У результаті Мажула зайняла другу позицію, поступившись лише представниці Чилі Катерині Воллерман – однією секундою.

Марина Мажула Getty Images/Global Images Ukraine

Антон Крюков став срібним призером у паверліфтингу (вагова категорія понад 107 кг). Крюков завоював срібло у пауерліфтингу у категорії до 107 кг, взявши вагу 251 кг. Золото Паралімпіади виборов іранець Ахмад Амінзаде (258 кг), а бронза дісталася Акакію Джинчарадзе з Грузії (250 кг). Крюков приніс Україні першу в історії срібну медаль у пауерліфтингу на Паралімпійських іграх. Антон Крюков завоював для країни останню медаль на цій Паралімпіаді.

Антон Крюков Getty Images/Global Images Ukraine

Нагадаємо, що на Параолімпіаді індійська спортсменка Шитал Деві без рук здивувала влучним пострілом ногами. Дівчина та її тренер розробили спеціальну тактику стрільби — вона тримає лук ногами, плечем та підборіддям.