Украинец Андрей Трусов на Паралимпийских играх установил мировой рекорд (фото)

Трусов не только установил мировой рекорд на Паралимпиаде, но и завоевал золотую медаль

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В среду, 4 сентября, на седьмой игровой день Паралимпийских игр в Париже украинец завоевал золотую медаль, установив новый мировой рекорд. Об этом говорится на сайте соревнований.

Рекорд Андрея Трусова

Андрей Трусов во время соревнований

В заплыве на 50 метров вольным стилем он получил первенство среди представителей класса S7. Андрей Трусов установил новый мировой рекорд — 26,38 секунды.

Второе место занял Карлос Серрано Сарате из Колумбии. На третьем месте — "нейтральный" атлет из РФ Егор Ефросинин.

С Трусовым соревновались в финале еще двое украинцев. Юрий Шенгур (28,07 секунды) и Евгений Богодайко (28,53 секунды), которые финишировали на четвертом и шестом местах соответственно.

Что известно об Андрее Трусове

Андрей Трусов — украинский пловец, чемпион Европы, мира и Паралимпийских игр, мастер спорта международного класса, семикратный призер Паралимпийских игр. Впервые выступал на Летних паралимпийских играх-2020 в Токио в возрасте 21 года — тогда он был самым молодым членом украинской команды.

На этих Паралимпийских игр Андрей Трусов завоевал уже свою третью медаль. Ранее Андрей получил два серебра в плавании на 100 метров на спине и 200 метров комплексным стилем.

Напомним, что Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября. Сборную Украины на Играх представляют 140 спортсменов. Украинцы соревнуются в 17 из 22 паралимпийских видов спорта — это рекорд в истории нашей страны.

По итогам шестого соревновательного дня на Паралимпиаде в Париже сборная Украины поднялась на седьмую строчку в общем медальном зачете. Сейчас национальная сборная Украины имеет 45 медалей, из которых 9 — золотых, 15 — серебряных и 21 — бронзовые награды. Это позволило украинским паралимпийцам перейти с десятой на седьмую строчку в общем медальном зачете.