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Спорт

Украинец Андрей Трусов на Паралимпийских играх установил мировой рекорд (фото)

Паралимпийские игры, Трусов, мировой рекорд, плавание, первенство в Паралимпийских играх, золотая медаль
Фото: Донецкая ОВА | Пловец Андрей Трусов

Трусов не только установил мировой рекорд на Паралимпиаде, но и завоевал золотую медаль

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В среду, 4 сентября, на седьмой игровой день Паралимпийских игр в Париже украинец завоевал золотую медаль, установив новый мировой рекорд. Об этом говорится на сайте соревнований.

Рекорд Андрея Трусова Fullscreen
Рекорд Андрея Трусова
Плавание, Паралимпийские игры, соревнования, мировой рекорд Fullscreen
Андрей Трусов во время соревнований

В заплыве на 50 метров вольным стилем он получил первенство среди представителей класса S7. Андрей Трусов установил новый мировой рекорд — 26,38 секунды.

Второе место занял Карлос Серрано Сарате из Колумбии. На третьем месте — "нейтральный" атлет из РФ Егор Ефросинин.

С Трусовым соревновались в финале еще двое украинцев. Юрий Шенгур (28,07 секунды) и Евгений Богодайко (28,53 секунды), которые финишировали на четвертом и шестом местах соответственно.

Что известно об Андрее Трусове

Андрей Трусов — украинский пловец, чемпион Европы, мира и Паралимпийских игр, мастер спорта международного класса, семикратный призер Паралимпийских игр. Впервые выступал на Летних паралимпийских играх-2020 в Токио в возрасте 21 года — тогда он был самым молодым членом украинской команды.

На этих Паралимпийских игр Андрей Трусов завоевал уже свою третью медаль. Ранее Андрей получил два серебра в плавании на 100 метров на спине и 200 метров комплексным стилем.

Напомним, что Паралимпиада проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября. Сборную Украины на Играх представляют 140 спортсменов. Украинцы соревнуются в 17 из 22 паралимпийских видов спорта — это рекорд в истории нашей страны.

По итогам шестого соревновательного дня на Паралимпиаде в Париже сборная Украины поднялась на седьмую строчку в общем медальном зачете. Сейчас национальная сборная Украины имеет 45 медалей, из которых 9 — золотых, 15 — серебряных и 21 — бронзовые награды. Это позволило украинским паралимпийцам перейти с десятой на седьмую строчку в общем медальном зачете.