Четыре "золота" за день: сборная Украины поднялась на 7 место в рейтинге Паралимпиады-2024

3 сентября украинские спортсмены завоевали сразу четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

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По итогам шестого соревновательного дня на Паралимпиаде-2024 в Париже сборная Украины поднялась на седьмую строчку в общем медальном зачете. Об этом свидетельствует турнирная таблица Паралимпиады.

Украина 3 сентября завоевала сразу 10 медалей:

четыре золотые: Юрий Шенгур (плавание, 100 м, спина, класс S7), Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т20), Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20), Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т37);

три серебряные: Андрей Трусов (плавание, 100 м, спина, класс S7), Даниил Чуфаров (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM11), Игорь Нимченко (плавание, 100 м, баттерфляй, класс S10);

три бронзовые: Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс Т12), Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20), Елена Федота-Исаева (фехтование на креслах колесных, сабля, категория В).

Таким образом национальная сборная Украины имеет в активе 45 медалей, из которых 9 — золотых, 15 — серебряных и 21 — бронзовые награды. Это позволило украинским паралимпийцам подняться с десятой на седьмую строчку в общем медальном зачете.

Фото: Скриншот

Отметим, что по количеству наград Украина на пятом месте, однако на позицию в рейтинге прежде всего влияет количество "золота" у сборной.

Возглавлять турнирную таблицу продолжает Китай, у которого 114 медалей, 52 из которых — золотые. На втором месте Великобритания (59 медалей). Тройку лидеров замыкают США (53 медали).

Напомним, 2 сентября Украина ворвалась в десятку лучших национальных сборных на Паралимпиаде в Париже.

31 августа президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что россияне в Париже провоцируют украинских паралимпийцев.