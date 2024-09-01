"Говорили о "хохлах": россияне в Париже провоцируют украинских паралимпийцев (видео)

По словам президента Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, он уже официально сообщил об инцидентах главе Международного паралимпийского комитета, чтобы россиянам сделали замечание.

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Спортсмены из России провоцировали членов украинской сборной на Паралимпиаде-2024, которая 28 августа началась в Париже. Об этом телеканалу "Мы-Украина" сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

По словам Сушкевича, в Париже уже было несколько очень неприятных случаев. Россияне пытаются оскорбить украинцев двумя способами:

первый вариант — хамовитые провокации. Когда россияне идут рядом с украинскими спортсменами и что-то говорят о "хохлах";

второй вариант — когда россияне показательно и якобы "ласково" с акцентированием говорят на русском "здравствуйте".

"Оба варианта — мерзкие и вызывают однозначную реакцию наших спортсменов. Единственное здесь — не повестись на провокацию, потому что будет дисквалификация украинского атлета", — сказал Сушкевич.

Он уточнил, что встретился с президентом Международного паралимпийского комитета и официально сообщил ему о подобных провокациях.

"Я об этом говорил президенту Международного паралимпийского комитета, что они доиграются. Вы им сделайте замечание, потому что будет беда", — подчеркнул Сушкевич.

Отметим, что по итогам трех соревновательных дней Украина занимает 20 место в общем медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, девять серебряных и девять бронзовых медалей.

Медальный зачет Фото: Скриншот

Напомним, во второй день соревнований, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала четыре медали: одно золото и три серебряные награды.