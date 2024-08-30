Паралимпиада-2024: в первый день соревнований украинцы завоевали четыре медали (фото)
Все четыре награды получили украинские плавцы на разных дистанциях. В общем медальном зачете Украина сейчас занимает 17-е место.
В первый соревновательный день на Паралимпиаде-2024 в Париже украинская сборная завоевала четыре медали: по две серебряные и бронзовые. Об этом сообщило "Суспільне".
Первую медаль для украинской команды завоевал плавец Антон Коль, который с результатом 2 минуты 33 секунды занял второе место в заплыве на 100 м на спине в классе S1. Первое место занял поляк Камиль Отовски (2 мин. 17 сек), а бронзу забрал итальянец Франческо Беттела, который лишь на несколько миллисекунд уступил украинцу.
Плавчиха Ирина Пойда стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5). Для нее это первая медаль в карьере на Паралимпийских играх.
В финале Пойда первую часть дистанции вообще проплыла в статусе лидера. Однако не удержалась на первой позиции, уступив британке Тулли Кирни.
На дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6 бронзовую медаль завоевала плавчиха Анна Гонтарь. Она лишь на 0.4 секунды уступила паралимпийской чемпионке Цзян Юйянь из Китая. Второе место за американкой Элизабет Маркс.
Еще одну бронзовую медаль завоевал плавец Александр Комаров на 200-метровке вольным стилем (класс S5). Это первая награда для украинского пловца за восемь лет на Паралимпиадах.
Последний раз Комаров получал медали в 2016 году. Тогда в Рио украинец стал двукратным паралимпийским призером — завоевал "золото" в эстафете 4х100 метров вольным стилем и "бронзу" на стометровке вольным стилем.
После первого соревновательного дня Украина заняла 17-е место в общем медальном зачете. Первое место у Китая, который получил четыре золотые и одну серебряную награду.
Напомним, на Олимпийских играх 2024 в Париже украинская сборная собрала 12 медалей: 3 — золотых, 4 — серебряных и 5 — бронзовых. С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете.