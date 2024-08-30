Паралимпиада-2024: в первый день соревнований украинцы завоевали четыре медали (фото)

Все четыре награды получили украинские плавцы на разных дистанциях. В общем медальном зачете Украина сейчас занимает 17-е место.

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В первый соревновательный день на Паралимпиаде-2024 в Париже украинская сборная завоевала четыре медали: по две серебряные и бронзовые. Об этом сообщило "Суспільне".

Первую медаль для украинской команды завоевал плавец Антон Коль, который с результатом 2 минуты 33 секунды занял второе место в заплыве на 100 м на спине в классе S1. Первое место занял поляк Камиль Отовски (2 мин. 17 сек), а бронзу забрал итальянец Франческо Беттела, который лишь на несколько миллисекунд уступил украинцу.

Антон Коль в воде Фото: Суспільне

Плавчиха Ирина Пойда стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5). Для нее это первая медаль в карьере на Паралимпийских играх.

В финале Пойда первую часть дистанции вообще проплыла в статусе лидера. Однако не удержалась на первой позиции, уступив британке Тулли Кирни.

Ирина Гойда Фото: REUTERS

На дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6 бронзовую медаль завоевала плавчиха Анна Гонтарь. Она лишь на 0.4 секунды уступила паралимпийской чемпионке Цзян Юйянь из Китая. Второе место за американкой Элизабет Маркс.

Анна Гонтарь Фото: Суспільне

Еще одну бронзовую медаль завоевал плавец Александр Комаров на 200-метровке вольным стилем (класс S5). Это первая награда для украинского пловца за восемь лет на Паралимпиадах.

Последний раз Комаров получал медали в 2016 году. Тогда в Рио украинец стал двукратным паралимпийским призером — завоевал "золото" в эстафете 4х100 метров вольным стилем и "бронзу" на стометровке вольным стилем.

Александр Комаров Фото: REUTERS

После первого соревновательного дня Украина заняла 17-е место в общем медальном зачете. Первое место у Китая, который получил четыре золотые и одну серебряную награду.

Фото: Скриншот

Напомним, на Олимпийских играх 2024 в Париже украинская сборная собрала 12 медалей: 3 — золотых, 4 — серебряных и 5 — бронзовых. С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете.