Интрига последнего дня Олимпиады-2024: кто выиграл медальный зачет Игр в Париже (таблица)

Благодаря "золоту" женской сборной по баскетболу, США возглавили медальный зачет Олимпиады-2024. Китай оказался на втором месте, Япония — на третьем. Украина финишировала на 22-м месте.

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В воскресенье, 11 августа, в Париже завершились летние Олимпийские игры 2024 года. Последний комплект наград разыгрывали в финальном матче женские баскетбольные команды США и Франции. Победу одержали американки. Этот результат стал решающим в определении лидера общего медального зачета, который ведется по качеству наград. Фокус подвел итоги Олимпиады-2024.

Перед этой игрой США уступали Китаю одно золото. Поражение американских баскетболисток позволило бы китайцам впервые с 2008 года возглавить медальный зачет. Однако американки переиграли француженок с разницей в одно очко — 67:66.

Поэтому сборная США завоевала 40 золотых наград. Столько же медалей у Китая. Однако благодаря большему количеству серебряных наград, США заняли первое место в медальном зачете.

Представители США завоевали 44 серебряные и 42 бронзовые медали, а представители Китая — 27 серебряных и 26 бронзовые награды.

На третьем месте Япония — 20 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых. Четвертые — австралийцы, которые добыли 18 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Франция заняла пятую строчку с заделом в 16 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые награды.

Украина финишировала на 22-м месте. В активе спортсменов 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных, 4 бронзовых медалей.

Напомним, Украина на Олимпиаде-2024 показала лучший результат за 12 лет по количеству добытого "золота". Однако общее количество медалей является 12 является вторым самым низким показателем в истории выступлений Украины.