Інтрига останнього дня Олімпіади-2024: хто виграв медальний залік Ігор у Парижі (таблиця)

Завдяки "золоту" жіночої збірної з баскетболу, США очолили медальний залік Олімпіади-2024. Китай опинився на другому місці, Японія — на третьому. Україна фінішувала на 22-му місці.

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У неділю, 11 серпня, в Парижі завершилися літні Олімпійські ігри 2024 року. Останній комплект нагород розігрували у фінальному матчі жіночі баскетбольні команди США та Франції. Перемогу здобули американки. Цей результат став вирішальним у визначенні лідера загального медального заліку, який ведеться за якістю нагород. Фокус підбив підсумки Олімпіади-2024.

Перед цією грою США поступались Китаю одним золотом. Поразка американських баскетболісток дозволила б китайцям вперше з 2008 року очолити медальний залік. Однак американки переграли француженок з різницею в одне очко — 67:66.

Відтак збірна США виборола 40 золотих нагород. Стільки ж медалей у Китаю. Однак завдяки більшій кількості срібних нагород, США посіли перше місце у медальному заліку.

Представники США завоювали 44 срібні та 42 бронзові медалі, а представники Китаю — 27 срібних і 26 бронзові нагороди.

На третьому місці Японія — 20 золотих медалей, 12 срібних і 13 бронзових. Четверті — австралійці, які здобули 18 золотих, 19 срібних і 16 бронзових медалей.

Франція посіла п'яту сходинку з доробком у 16 золотих, 26 срібних і 22 бронзові нагороди.

Україна фінішувала на 22-му місці. В активі спортсменів 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних, 4 бронзових медалей.

Нагадаємо, Україна на Олімпіаді-2024 показала найкращий результат за 12 років за кількість здобутого "золота". Однак загальна кількість медалей є 12 є другим найнижчим показником в історії виступів України.