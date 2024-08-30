Паралімпіада-2024: у перший день змагань українці вибороли чотири медалі (фото)

Усі чотири нагороди здобули українські плавці на різних дистанціях. У загальному медальному заліку Україна наразі посідає 17-е місце.

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У перший змагальний день на Паралімпіаді-2024 у Парижі українська збірна завоювала чотири медалі: по дві срібні та бронзові. Про це повідомило "Суспільне".

Першу медаль для української команди виборов плавець Антон Коль, який із результатом 2 хвилини 33 секунди посів другу сходинку у запливі на 100 м на спині у класі S1. Перше місце зайняв поляк Каміль Отовські (2 хв. 17 сек), а бронзу забрав італієць Франческо Беттела, який лише на кілька мілісекунд поступився українцю.

Антон Коль у воді Фото: Суспільне

Плавчиня Ірина Пойда стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5). Для неї це перша медаль у кар'єрі на Паралімпійських іграх.

У фіналі Пойда першу частину дистанції взагалі пропливла у статусі лідерки. Однак не втрималася на першій позиції, поступившись британці Туллі Кірні.

Ірина Гойда Фото: REUTERS

На дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S6 бронзову медаль здобула плавчиня Анна Гонтар. Вона лише на 0.4 секунди поступилась паралімпійській чемпіонці Цзян Юйянь з Китаю. Друге місце за американкою Елізабет Маркс.

Анна Гонтар Фото: Суспільне

Ще одну бронзову медаль виборов плавець Олександр Комаров на 200-метрівці вільним стилем (клас S5). Це перша нагорода для українського плавця за вісім років на Паралімпіадах.

Останнього разу Комаров здобував медалі у 2016 році. Тоді в Ріо українець став дворазовим паралімпійським призером — виборов "золото" в естафеті 4х100 метрів вільним стилем та "бронзу" на стометрівці вільним стилем.

Олександр Комаров Фото: REUTERS

Після першого змагального дня Україна посіла 17-е місце у загальному медальному заліку. Перше місце у Китаю, який здобув чотири золоті на одну срібну нагороду.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 у Парижі українська збірна зібрала 12 медалей: 3 — золотих, 4 — срібних та 5 — бронзових. З таким результатом Україна посіла 22-е місце у загальному медальному заліку.