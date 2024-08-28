На бізнес-джеті батька: доньки Кадирова літали в Париж під чужим прізвищем, — росЗМІ

Подорож до французької столиці було зафіксовано в червні 2017 року, пишуть журналісти, посилаючись на витік із бази даних. Через 7 років документи на прізвище Мусаєва, яке використовували родички глави Чечні, все ще дійсні.

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Доньки глави Чечні Рамзана Кадирова в минулому відвідували європейські країни під чужим прізвищем. Про це стало відомо з витоку бази перетину кордонів, яку вивчило "Агентство. Новости".

Відомо, що місцем для подорожі Каріна, Табарік і Хеді, які є доньками Рамзана Кадирова, обрали Францію. У червні 2017 року вони летіли в Париж на бізнес-джеті Airbus ACJ319. Російське медіа "Дождь" тоді писало, що літак належить безпосередньо главі Чечні. На борту в той момент перебувала щонайменше 21 людина.

Серед пасажирів, стверджують автори матеріалу, були пасажирки з прізвищем Мусаєва, які і є кровними родичками Рамзана Кадирова. При цьому в документах у них було по батькові Рамзанівна і справжні дати народження. Документи, використовувані жінками, досі вважаються дiйсними.

Дочки Рамзана Кадирова відвідували Париж під чужим прізвищем Фото: Агентство. Новости Дочки Рамзана Кадирова відвідували Париж під чужим прізвищем Фото: Агентство. Новости Дочки Рамзана Кадирова відвідували Париж під чужим прізвищем Фото: Агентство. Новости

Була на борту і Фатіма Хазуєва. Медіа "Проект" писало, що саме з нею Рамзан Кадиров перебував у стосунках. Її донька також відвідала Париж 2017 року і використовувала документи з прізвищем матері.

"Кадиров називає її донькою своєї дружини Медні, а з повідомлень чеченської влади випливає, що вона носить прізвище глави Чечні. Ашурі Кадировій зараз 12 років, а на момент польоту їй було п'ять", — ідеться в повідомленні.

У той період ще одна дочка Рамзана Кадирова з ім'ям Айшат керувала модним будинком Firdaws, який проводив покази в європейських країнах, серед яких і Париж. Джет Airbus ACJ319, продовжують автори публікації, 2020 року також відвідував Париж у день, коли був день показу Firdaws.

Санкції проти Кадирова та його сім'ї: деталі

У 2014 році глава Чечні опинився під європейськими санкціями, а до 2017 року обмеження ввели і Сполучені Штати Америки. У 2022 році, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, Європейський союз запровадив санкції проти Карини та Айшат, які є доньками глави Чечні, а ось США зробили те ж саме щодо трьох його дружин — Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової, а також модного будинку Firdaws.

На цьому американські санкції не закінчилися і під обмеження потрапила мати Рамзана Кадирова Аймані. Ще через рік це зробили в ЄС, нагадали в "Агентство. Новости".

База даних ФСБ опинилася в мережі: історія подорожей росіян

26 серпня російський журналіст-розслідувач Андрій Захаров повідомив, що в мережі з'явилися дані Федеральної служби безпеки про перетин кордону росіянами, які виїжджали з країни в період із 2014 до 2023 року.

Там міститься інформація про дату і місце перетину кордону, про транспортний засіб (номер автомобіля, поїзда, літака, приватного джета), а також напрямок.

У базі можна знайти безліч знайомих імен, серед яких бізнесмен Роман Абрамович і помічник президента РФ Микола Патрушев, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки.

У росЗМІ розповіли, як росіяни виїжджали з країни за останні 10 років Фото: Telegram У росЗМІ розповіли, як росіяни виїжджали з країни за останні 10 років Фото: Telegram

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що росЗМІ показали, де до війни відпочивали дочки та ексдружина Путіна. За даними журналістів, молодша дочка Путіна Катерина Тихонова тільки за два роки здійснила понад 35 перельотів. Найчастіше вона бувала у Франції.

27 серпня повідомлялося, що пов'язані з оточенням Кадирова росіяни вивозять ріпак із Херсонщини. Є кілька компаній, які займаються вивезенням агропродукції із захопленої частини українського регіону і ці фірми створені вже після 2022 року, діляться розслідувачі. Одна з них пов'язана з чиновниками з Чечні.