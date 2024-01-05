Кадиров хоче обміняти українських військовополонених на зняття санкцій зі своїх родичів, - росЗМІ

Список полонених він передав колишньому розвіднику армії США Скотту Ріттеру, який відвідав Грозний. Також йому показали відеоролик, як полонені просять США скасувати санкції проти Кадирова.

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров вирішив виторгувати добробут для своїх родичів, спекулюючи на темі українських військовополонених. Він запропонував віддати їх в обмін на скасування санкцій для своїх рідних. Про це повідомляють "РИА Новости".

Список полонених він передав колишньому розвіднику армії США Скотту Ріттеру, який відвідав Грозний.

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. Ми маємо полонених, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю, якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней, крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", — заявив Кадиров.

Скотт Ріттер в Грозному

Повідомляється, що представнику США продемонстрували відео, на якому військовополонені просять зняти санкції з Кадирова.

Санкції проти Кадирова і його родини

У серпні 2023 року до санкційного списку внесли матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирової, а раніше 21 вересня 2022 року США запровадили санкції проти найближчих родичів Кадирова та трьох його дружин: Медні Кадирової, Фатіми Хазуєвої, Амінат Ахмадової. Під обмеження потрапили також три дочки Кадирова та його двоюрідний брат Турпал-Алі Вахаевіч Ібрагімов. Сам Кадиров перебуває під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Японії, Швейцарії та Великобританії.

Скотт Ріттер: що відомо

Вільям Скотт Ріттер — колишній американський морпех-розвідник, колишній Інспектор ООН з озброєнь в Іраку, ексколумніст The Huffington Post. Американець німецького походження.

Відомий як критик зовнішньої політики США на Близькому Сході. Ріттер — один із іноземних експертів, на яких активно спирається російська пропаганда з початку вторгнення на Україну. Він часто з'являється на російських каналах, на його коментарі посилаються російські посольства у багатьох країнах. Ріттер створює публіцистичні матеріали для російської національної медіакомпанії Russia Today.

Скотт Ріттер

Відомий своїми антиамериканськими поглядами.

Нагадаємо, що 3 січня Кадиров дозволив силовикам вершити "кровну помсту" щодо родичів убивць. На нараді зі співробітниками МВС та Росгвардії він заявив, що силовики не повинні залишати безкарними людей, які вчинили вбивство. Проте, якщо злочинців не знайдуть, то за їхні дії можуть відповідати родичі.

29 листопада повідомлялося, що сина Кадирова призначили куратором батальйона шейха Мансура. На честь призначення Кадирову-молодшому вручили зірку батальйону.